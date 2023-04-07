كوريا والسودان تتعاونان في مشروعات الطاقة الشمسية

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قام وفد استثماري كوري مؤخرا بزيارة للسودان، حيث التقى بوزيرة الاستثمار والتعاون الدولي السودانية "أحلام مدني مهدي" في مكتبها بالخرطوم لبحث القضايا المتعلقة بسبل تنمية التعاون الاستثماري بين كوريا الجنوبية والسودان.

وخلال لقائها بالوفد الكوري، دعت الوزيرة السودانية إلى الاهتمام والتشجيع لإقامة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية في السودان لتوفير طاقة الشبكة.

وأكدت "المهدي" أن قانون الاستثمار السوداني يشجع الاستثمار في مجال مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية، معربة عن اعتقادها بأن مشروعات الطاقة تسهم بشكل مباشر في دعم القطاعات الاقتصادية الأخرى، مثل الصناعات التحويلية والزراعة، إلى جانب الخدمات الاقتصادية الخاصة في مجال الأمن الغذائي.

ومن جهته، أكد الوفد الكوري عن رغبته الأكيدة في الاستثمار في السودان بإنشاء مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية في السودان.