مبيعات ألبوم جيسو من فرقة بلاك بينك تتجاوز مليون نسخة في غضون أسبوع

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تجاوز حجم مبيعات الألبوم المنفرد الأول للمطربة "جيسو" عضوة فرقة "بلاك بينك" بعنوان "مي" مليون نسخة في غضون أسبوع من إصداره يوم الحادي والثلاثين من شهر مارس الماضي، لتصبح "جيسو" أول مطربة منفردة كورية تحقق مثل هذا الإنجاز.

وقالت وكالة "واي جي" الترفيهية أمس الثلاثاء إن حجم مبيعات ألبوم المطربة "جيسو" قد بلغ مليونا و20 ألف نسخة خلال فترة 5 أيام من إصدار، وذلك بعد أن سجلت مبيعات هذا الألبوم 870 ألف نسخة خلال يوم واحد من إصداره.

وتجاوز عدد مرات مشاهدة الفيديو الموسيقي لأغنية "زهرة"، وهي الأغنية الرئيسية لألبوم "جيسو" المنفرد الأول، 90 مليون مرة حتى يوم الخميس الماضي.