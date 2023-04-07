الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

تيه يانغ يعود بإصدار ألبوم جديد في أبريل

#أخبار الساحة الفنية l 2023-04-07

من أغانى القمة

ⓒ THE BLACK LABEL

سيعود المطرب "تيه يانغ" عضو فرقة "بيغ بانغ" بإصدار ألبوم كامل جديد يوم الخامس والعشرين من أبريل.

وكان "تيه يانغ" قد كشف عن أغنية "فايب" مع "جيمين" عضو فرقة "بي تي إس" قبل 3 أشهر.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها المطرب "تيه يانغ" بإصدار ألبوم كامل منذ حوالي 6 أشهر.

وأشارت التقارير إلى أن "تيه يانغ" قد انتهي بالفعل من تصوير مقطع فيديو موسيقي لأغنية رئيسية لألبومه القادم.

قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;