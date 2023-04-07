تيه يانغ يعود بإصدار ألبوم جديد في أبريل

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سيعود المطرب "تيه يانغ" عضو فرقة "بيغ بانغ" بإصدار ألبوم كامل جديد يوم الخامس والعشرين من أبريل.

وكان "تيه يانغ" قد كشف عن أغنية "فايب" مع "جيمين" عضو فرقة "بي تي إس" قبل 3 أشهر.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها المطرب "تيه يانغ" بإصدار ألبوم كامل منذ حوالي 6 أشهر.

وأشارت التقارير إلى أن "تيه يانغ" قد انتهي بالفعل من تصوير مقطع فيديو موسيقي لأغنية رئيسية لألبومه القادم.