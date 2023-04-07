حرائق الغابات تنتشر في كوريا

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يصادف الخامس من أبريل من كل عام "يوم الشجرة"، المعروف أيضا باسم "يوم غرس الأشجار". وتم إنشاء هذا اليوم لتعزيز روح حب الناس للأشجار من خلال غرس الأشجار وتحويل المناطق الجبلية إلى موارد. ولكن بسبب استمرار الطقس الجاف يوم الاثنين، قبل أيام قليلة من يوم الشجرة، اندلع أكثر من 30 حريقا في الغابات الكورية في ذلك اليوم وحده. ومن غير المعتاد أن تحدث حرائق الغابات في وقت واحد في عدة أماكن في جميع أنحاء البلاد في يوم واحد. بالنظر إلى سجلات حرائق الغابات حتى الآن، كان يوم الشجرة في 5 أبريل 2002 هو العام الذي شهد أكبر عدد من حرائق الغابات في يوم واحد، حيث بلغ عدد الحرائق 63 حريقا في ذلك اليوم. وفي 5 أبريل 2000، اندلع 50 حريقا، ليحتل ذلك العام المرتبة الثانية، أما في هذا العام يوم 3 أبريل فقد اندلع 34 حريقا، وهو ثالث أكبر عدد من الحرائق على الإطلاق. من المعروف أن هناك الكثير من الناس الذين يتسلقون الجبال هذه الأيام للاستمتاع بزهور الربيع، ولكن اندلع حريقا مفاجئا في غابة في جبل إين وانغ في سيول، واضطر جميع السكان هناك والمتنزهين إلى الإخلاء. وفي يوم الاثنين وحده، اندلعت الحرائق في أكثر من 20 موقعا في جميع أنحاء البلاد. ومن بينها، حريق الغابات الذي وقع في منطقة "هونغ صونغ" في مقاطعة جنوب "تشونغ تشُنغ"، الذي تم تسجيله على أنه أكبر حريق غابات هذا العام مع تضرر مساحة تزيد عن 1400 هكتار، وتم إخماد الحريق الرئيسي بعد 53 ساعة.

تجدر الأشارة الي أنه في كوريا، هناك العديد من الحرائق في جميع أنحاء البلاد قبل وبعد يوم الشجرة كل عام، وتحدث تلك الحرائق في وقت واحد بسبب الطقس جاف. فمعظم المناطق التي حدثت فيها حرائق غابات كبيرة مؤخرا هي مناطق شهدت القليل من الأمطار، أي أن حرائق الغابات حدثت في ظروف جافة جدا. وقد ازدادت الأضرار الناجمة عن حرائق الغابات مع هبوب الرياح القوية في جميع أنحاء البلاد إلى جانب الطقس الجاف. وحتى في الأماكن التي انتهت فيها أعمال الإطفاء، عادت ألسنة اللهب تشتعل بسبب الرياح العاتية، مما جعل من الصعب على سلطات الإطفاء إطفاء الحرائق. ولكن لحسن الحظ، بدأ المطر يهطل في جميع أنحاء البلاد منذ الليلة الماضية. ومن المأمول أن يساعد هذا المطر في إطفاء حرائق الغابات تماما في جميع أنحاء البلاد حتى لا يحدث المزيد من الخسائر في الأرواح والممتلكات.