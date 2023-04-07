الشركات الكورية تحتفل بيوم زراعة الأشجار

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احتفلت كوريا في الخامس من ابريل بيوم الشجرة. وهو عيد يُحتفل فيه بالأشجار ويتم تشجيع الناس على زرعها والاعتناء بها. وبمناسبة يوم الشجرة، بدأت شركات التوزيع المحلية أنشطة مساهمة اجتماعية صديقة للبيئة مثل زراعة الأشجار. هذا يشير إلى طموح الشركات في التعايش مع المجتمع المحلي مع حماية البيئة وتحسينها. ووفقا لقطاع التوزيع في الرابع من الشهر الجاري، تشارك الشركات الكبرى في أنشطة مختلفة للاحتفال بيوم الشجرة هذا العام. على سبيل المثال، عقدت مؤسَّسة لوتي حدثا لغرس الأشجار لتحسين البيئة في بحيرة سوك تشون اليوم، بمناسبة يوم الشجرة. وهذا الحدث هو جزء من مشروع لتحسين المناظر الطبيعية والبيئة لبحيرة سوك تشون، وهي المرة الثانية بعد العام الماضي عندما زرعت عددا من الأشجار في حديقة أو كوم오금 في منطقة سونغ با. وخلال أسبوع زراعة الأشجار، اجتمع الكثير من المسؤولين التنفيذيين والموظفين في "مؤسَّسة لوتي" والمسؤولين في منطقة سونغ با معا وزرعوا 1034 شتلة في موقع تبلغ مساحته 500 متر مربع تقريبا. كما شاركوا في ارتداء زي الفريق الصديق للبيئة المصنوع من خيوط الألياف المعاد تدويرها المستخرجة من نفايات زجاجات البولي ايثيلين، مما أضاف إلى معنى دورة الطبيعة الفاضلة. في الوقت نفسه، تخطط ستاربكس كوريا لزراعة ما مجموعه 1000 شجرة في قصر "تشانغ كيونغ" الملكي هذا العام لمواصلة أنشطتها لحماية التراث الثقافي. ولتحقيق هذه الغاية، قام 50 موظفا من "ستاربكس كوريا" في الثالث من الشهر الجاري بزيارة لقصر تشانغ كيونغ الملكي وزرعوا 300 شجرة كرز في مساحة الزراعة الحصرية لستاربكس، ليبدؤوا النشاط التطوعي الأول. وأيضا في الشهر القادم، من المقرر أن تقوم ستاربكس كوريا بزراعة 700 شجرة أخرى، بما في ذلك أشجار الأزاليا، وستقوم بأنشطة لتنظيف الأصول الثقافية في قصر تشانغ كيونغ حتى نوفمبر القادم، مثل تنظيف أرضيات القصر، واستبدال ورق النوافذ، وكسح الأوراق المتساقطة. أما "دومينوز بيتزا"، وهي علامة تجارية أمريكية لتوصيل البيتزا، فقد أنتجت إصدارا محدودا من صندوق البيتزا للاحتفال بيوم الشجرة. وفي الجزء الخارجي من الإصدار المحدود من صندوق البيتزا ليوم الشجرة، تمت طباعة الأعمال التي فازت "بمسابقة الرسم" التي عقدتها دومينوز بيتزا في فبراير من هذا العام مع منظمة رعاية الطفل المحلية. وقد أقيمت مسابقة الرسم هذه تحت شعار "حماية البيئة كما يفكر الأطفال" للتأمل في معنى حماية البيئة في ذكرى يوم الشجرة، الذي يحتفل بعيده الـ 78 هذا العام. بالإضافة إلى فعاليات غرس الأشجار التي تنظمها الشركات والحكومات المحلية في كوريا، أعلنت الحكومة مؤخرا أنها ستنظر في إعادة تخصيص يوم الشجرة باعتباره عطلة رسمية وتشجيع زراعة الأشجار بنشاط بين الناس العاديين، حيث يتعاطف غالبية الناس مع أهمية غرس الأشجار.