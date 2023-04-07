الحكومة الكورية تسعى لسن قانون للحد من خطورة الكلاب الشرسة

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مع تزايد عدد الأشخاص الذين لديهم كلاب، يحدث في كثير من الأحيان حوادث خطيرة من الكلاب الشرسة أو الكلاب التي ليست بها مقاود، والتي تعض الناس أو الكلاب الأخرى. على سبيل المثال في عام 2017، وقعت حادثة مؤسفة تعرض فيها أحد جيران تشوي سي وون최시원 ، وهو عضو في فرقة سوبر جونيور، للعض من قبل كلب عائلة تشوي وتوفي بعد بضعة أيام. وأيضا في العام الماضي، تعرض صبي صغير ووالدته للعض وأصيبا بجروح خطيرة من قبل كلبين يرعاهما الجيران في أثناء عبورهما لشارع في مجمع سكني في منطقة "تيه آن" في جنوب "تشونغ تشُنغ". وهكذا بعد انتشار وقائع مهاجمة بعض الكلاب الشرسة للمواطنين وترويعهم وإحداث إصابات بالغة بهم، قرّرت الحكومة سن مشروع قانون للحد من خطورتها ووضع قواعد محددة لحيازتها طبقا للقانون. ووفقا لخبراء السلوك الحيواني، فإن الكلاب التي عضت أشخاصا أو حيوانات من المرجح أن تظهر عدوانا مرة أخرى وتكرر حوادث العض. لذلك، من الضروري تحديد ما إذا كان يمكن تحقيق التحسين من خلال التعليم والتدريب بناء على اختبارات العدوانية. حاليا، يفرض القانون التزامات تدريب منتظمة على أصحاب الكلاب الذين يقومون بتربية الكلاب الشرسة، لكنه لا ينظم عملية تربية الكلاب الشرسة نفسها. وبالإضافة إلى ذلك، وفقا للقانون الحالي، إذا قام كلب بعضّ أو إصابة شخص آخر، يمكن معاقبة صاحب الكلب من خلال تحمل مسؤولية الإدارة، ولكن لا يوجد نص بشأن اتخاذ تدابير إجبارية ضد الكلب الذي تسبب في الحادث. بمعنى آخر، لا يمكن اتخاذ أي إجراء حتى إذا كان هناك خطر في التسبب بشكل متكرر في وقوع حادث من قبل كلب عض شخصا ما. ولذلك تدرس الحكومة حاليا سن مشروع قانون من شأنه أن يسمح لحكام المدن والمقاطعات بطلب القتل الرحيم للكلاب التي تهاجم الناس وتتسبب في إصابات خطيرة. وقد أعلنت الحكومة الكورية مؤخرا أنها تراجع خطة لإدخال قانون خاص للكلاب الشرسة بشكل منفصل عن قانون حماية الحيوان الحالي مع زيادة عدد الأسر التي تقوم بتربية الحيوانات الأليفة وزيادة الطلب على ثقافة تربية آمنة. وبحسب وكالة الإطفاء الوطنية الكورية، وقع أكثر من 2000 حادثة عض بواسطة الكلاب سنويا على مدى السنوات الخمس الماضية في كوريا، حتى العام الماضي. بعبارة أخرى، حدث 6 حوادث عض يوميا في المتوسط. ومن خلال إدخال قانون الكلاب الشرسة الجديد، تتوقع الحكومة تقليل حوادث عضات الكلاب بمقدار النصف حتى عام 2027. لكن الحكومة أكدت أن الغرض من سن هذا القانون هو منع حوادث العض بواسطة الكلاب مقدما حتى تتمكن الكلاب الشرسة من العيش مع البشر كحيوانات أليفة، وإعداد إجراءات متابعة شاملة في حالة حدوثها.