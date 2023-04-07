(8) 길게 얘기 안 할 게요

정은: 여보세요.

مرحبا

강우: 정은 씨. 무대 다 봤죠?

جونغ إن، لقد شاهدت كل شيء أليس كذلك؟

길게 얘기 안 할게요. 정은 씨 투표는 이 전화로 하는 겁니다.

سأختصر في الحديث. ستقومين بالتصويت من خلال هذه المكالمة.

다섯 후보 중에 한 사람한테 투표 해주세요.

صوتي لشخص واحد من الخمسة.

정은: 지금 이렇게요?

الآن، بهذا الشكل؟

강우: 네. 이 전화 지금 다 같이 듣고 있어요.

نعم، يستمع الجميع الآن لهذا الاتصال.

근데 부담되면 안 해도 됩니다.

ولكن إذا كان الأمر صعبا عليك فلا داعي.

무기명투푠데, 정은 씨는 누굴 뽑았는지 모두가 알게 되니까요. 그냥 기권하면..

يجب أن يكون التصويت غير علني، ولكن سيعلم الجميع لمن قمتي بالتصويت. يمكنك الامتناع...

정은; 아뇨, 할 게요. 인정해주신다면, 저 투표하겠습니다.

لا، سأصوت الآن. إذا تم الاعتراف بهذا التصويت، سأصوت.





شرح التعبير

يستخدم التعبير عندما يرغب المتحدث في توضيح أنه لن يشرح وضعا ما بشكل مطول وسيتحدث باختصار.

-يستخدم أكثر عندما لا يكون هناك وقت للحديث فيقول المتكلم “시간 없으니까 길게 얘기 안 할 게요” يعني "سأتحدث باختصار" أو لن "أتحدث مطولا لضيق الوقت".

-يمكن استخدام التعبير أيضا عندما يتشاجر شخصان فيقول أحدهما لا داعي للتحدث مطولا 길게 얘기 안 할 게요. 제 생각은 달라지지 않아요.” " يعني “لن أتحدث مطولا لأنني لن أغير رأيي”.

- يمكن أيضا استخدام "짧게 얘기할 게요" يعني "سأتحدث باختصار".





شرح الأمثلة

1

가: 저 지금 시간이 없어요. 바로 나가야 하는데요.

أ.ليس لدي وقت الآن. علي الخروج فورا.

나: 길게 얘기 안 할게요. 시간 조금만 내 주세요.

ب. لن أتحدث مطولا. اعطني القليل من الوقت.

2

가: 길게 얘기 안 할게요. 마음 정해지면 알려 주세요.

أ.لن اتحدث مطولا. عندما تقرر اخبرني.

나: 네, 조금 더 생각해 보고 말씀드리겠습니다.

ب. نعم، سأفكر وأتحدث معك.



