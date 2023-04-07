ظاهرة أوبِن رَن تخترق جميع فئات الشباب

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بدأت مؤخراً ظهور ظاهرة "أوبِن رَن OPEN RUN" بشكل بارز بين الشباب اثناء انتشار جائحة كورونا. ويشير مصطلح "أوبِن رَن OPEN RUN" إلى فعل الانتظار في طابور عندما يجب على الناس الذهاب بسرعة لشراء شيء قبل نفاذ الكمية. ويتم استخدام هذا التعبير الذي تم إنشاؤه في مجتمع الإنترنت في عام 2019، كعبارة يومية بين الشباب هذه الأيام. ومن الخبز الذي يُباع في المتاجر بسعر 1500 وون إلى الحقائب ذات العلامات التجارية الفاخرة التي تتكلف أكثر من 10 ملايين وون، هناك دائما "أوبن رَن" أينما كان الجمهور مهتما. على سبيل المثال، عندما أعلنت العلامة التجارية الفاخرة "شانيل" عن زيادة في الأسعار في مايو 2020، تجمع حشد كبير في متجر متعدد الأقسام حيث كان يقع متجر شانيل حتى قبل بدء تشغيل المتجر. وفي نفس الوقت تقريبا، كان 'أوبِن رَن' ضروريا للحصول على وحدة تحكم ألعاب 'نينتندو سويتش Nintendo Switch'.

وفي هذا الصدد، يقول المحللون إن ظاهرة 'أوبِن رَن' اشتدت مع تفجر معنويات المستهلك التي تم قمعها بسبب جائحة كورونا. وأيضا، في ذلك الوقت، كانت الوظائف بدوام جزئي لـ"أوبِن رَن"، والتي وقفت في الطابور لفترة طويلة أمام المتجر نيابة عن المشترين، شائعة. ومع ذلك، فإن ظاهرة "أوبِن رَن"، التي كانت تقتصر على عدد قليل من المنتجات الشعبية في الماضي، بدأت الآن في الانتشار بشكل عام بين الشباب في العشرينيات والثلاثينيات من العمر. ففي هذه الأيام، يقوم الشباب الكوري بـ'أوبِن رَن' ليس فقط للحصول على السلع الفاخرة، ولكن أيضا للحصول على الخبز مع ملصقات لشخصيات كرتونية شهيرة داخل غلاف الخبز، ومشروب سوجو الكوري الذي أطلقه أحد المشاهير، ومنتجات الإيداع ذات معدلات الفائدة المرتفعة. ووفقا لمسح شمل 1000 مواطن كوري بالغ أجرته شركة أبحاث محلية في العام الماضي، أجاب 47.4% بأنهم "قاموا بتجربة أوبِن رَن". وعلى وجه الخصوص، تبين أن النساء والشباب في العشرينيات والثلاثينيات من العمر والذين استخدموا وسائل التواصل الاجتماعي في كثير من الأحيان لديهم خبرة أكبر في "أوبِن رَن". وأجابوا بأنهم عادة يقومون بـ"أوبِن رَن" في المطاعم الشهيرة ومدن الملاهي والمقاهي والمخابز. وفي الوقت نفسه، يجب النظر إلى سبب ظاهرة 'أوبِن رَن' من الجانب التسويقي للشركات، لأن الشركات تحفز رغبة المستهلكين في الشراء عن طريق زيادة ندرة المنتجات من خلال الحد من الكمية وفترة البيع والموقع.

الجدير بالذكر أن المستهلكين الكوريين يتمتعون بخصائص اتباع اتجاه معين بسرعة كبيرة عندما يكون هناك اتجاه في المجتمع، وأنهم يشعرون برضا كبير عن منتج تم الحصول عليه من خلال منافسة شرسة، كل هذا عمق ظاهرة 'أوبِن رَن'. ويبدو أنه من الجذاب لجيل الشباب في كوريا أنه يمكنهم الحصول على تجربة خاصة قبل أي شخص آخر إذا كان لديهم الوقت والرغبة. ومن مشاركة المعلومات حول 'أوبِن رَن' إلى إرسال صور المنتجات المشتراة إلى وسائل التواصل الاجتماعي، أصبح 'أوبِن رَن' نفسه مسرحية لجيل الشباب.