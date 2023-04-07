دراسة جديدة تكشف تغيرات في العادات الغذائية للكوريين بعد تفشي كورونا

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لقد غيّر فيروس كورونا أشياء كثيرة في حياتنا اليومية، فوفقا لدراسة حديثة، اتضح أن وباء كورونا كان له تأثير كبير أيضا على الحياة الغذائية للكوريين. وقد أجرت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها مؤخرا دراسة حول موضوع '' استمرار وباء كورونا والتغيرات في الحياة الغذائية'' ونشرت تقريرا حول هذا الموضوع. ومن خلال هذه الدراسة، حللت الوكالة نتائج المسح الوطني لفحص الصحة والتغذية من عام 2012 إلى عام 2019، قبل تفشي فيروس كورونا، ومن 2020 إلى 2021، بعد تفشيه، ووجدت أن هناك تغييرات في العادات الغذائية للكوريين. وعند النظر إلى التغييرات في عادات الأكل لدى الكوريين، سنجد أولا وقبل كل شيء أن معدل تناول الطعام خارج المنزل أكثر من مرة يوميا قد انخفض بشكل ملحوظ بعد تفشي فيروس كورونا لكل من الرجال والنساء. وبالنسبة للرجال، قبل كورونا، كانت نسبة الأشخاص الذين يتناولون الطعام بالخارج مرة واحدة على الأقل يوميا في نطاق 40%، ثم انخفضت إلى 35.8% في عام 2020 و31.7% في عام 2021. أما بالنسبة للنساء، فقد ارتفع بشكل مضطرد إلى 20% قبل كورونا مباشرة، ثم انخفض مرة أخرى إلى 16.7% في عام 2020 و15.5% في عام 2021.

ومن ناحية أخرى، كانت نسبة الأشخاص الذين تناولوا مكملات غذائية مثل الفيتامينات لأكثر من أسبوعين في العام الماضي في ارتفاع بالفعل قبل كورونا، لكن معدل الزيادة أصبح أكثر حدة بعد كورونا. وكانت نسبة الأشخاص الذين تناولوا في المنزل وجبة واحدة على الأقل يوميا مع التوصيل أو الطعام المعبأ بدلا من تناول الطعام في الخارج 24.2% لكل من الرجال والنساء في عام 2021، وهي زيادة مقارنة بما كان عليه قبل كورونا. وبالإضافة إلى ذلك، عند مقارنة السنة الأولى والثانية من كورونا، اتضح أن معدل تناول المكملات الغذائية أو معدل استهلاك أغذية التوصيل بدلا من تناول الطعام في الخارج بين الشباب في العشرينيات من العمر قد زاد بشكل ملحوظ نسبيا، مما يشير إلى أن التغيير في العادات الغذائية كان الأكبر مقارنة بالفئات العمرية الأخرى.