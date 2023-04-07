أول سان وتيه آن تدخلان عالم السياحة الصديقة للحيوانات الأليفة

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أعلنت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة أنها اختارت جنبا إلى جنب مع منظمة السياحة الكورية، مدينة "أول سان"، وبلدة "تيه آن" التي تقع في مقاطعة جنوب تشونغ تشُنغ، كمدن سياحية صديقة للحيوانات الأليفة في عام 2023. وتشير عبارة "مدينة سياحية صديقة للحيوانات الأليفة" إلى أنها مدينة يمكن لأصحابها الانخراط بحرية في الأنشطة السياحية مثل السكن والطعام والتسوق من خلال استخدام الموارد السياحية المختلفة في المنطقة مع الحيوانات المصاحبة لهم. ويعد هذا هو أول مشروع تروج له الحكومة هذا العام لتنشيط الاقتصاد المحلي من خلال السفر مع الحيوانات الأليفة. ووفقا لذلك، تخطط مدينة أول سان لتقديم سحر المدينة السياحية الصديقة للحيوانات الأليفة للسياح.

على سبيل المثال، ستقوم مدينة أول سان بتطوير مشروعات مختلفة مثل تطوير برامج تجربة لمشاهدة الحيتان على متن قارب في البحر مع الحيوانات الأليفة، وتوسيع مرافق السياحة الصديقة للحيوانات الأليفة، وتطوير جولات حصرية في المدينة برفقة الحيوانات الأليفة، وتشغيل مركز معلومات شامل للحيوانات الأليفة وغيرها. أما "تيه آن" فسوف تقوم بتطوير العديد من برامج سفر صديقة للحيوانات الأليفة، بما في ذلك تشغيل شاطئ مخصص للكلاب فقط بمفهوم "건강하개, 행복하개" نعم لل"الصحة وللسعادة"، ودعم أماكن الإقامة الصديقة للحيوانات الأليفة، وبناء منصة عبر الإنترنت مخصصة للسفر مع الحيوانات الأليفة. ومع زيادة عدد الأسر التي تربي الحيوانات الأليفة في كوريا، أصبح السفر مع الحيوانات الأليفة أحدث اتجاه سياحي يتزايد بسرعة في الطلب. فوفقا لمسح أجرته منظمة السياحة الكورية العام الماضي حول الأشخاص الذين يربون حيوانات أليفة في كوريا، بلغت نسبة الذين أجابوا بأنهم سافروا مع حيواناتهم الأليفة في العام الماضي 65.7%، وقال 74.4% منهم إنهم سيكونون على استعداد للسفر محليا مع حيواناتهم الأليفة في المستقبل القريب. من ناحية أخرى، ردا على سؤال عن العقبات التي تعترض السفر المحلي مع الكلاب، كان معدل الاستجابة المرتفع هو "نقص الإقامة ومرافق الطعام والشراب والبنية التحتية السياحية التي تسمح بإدخال الكلاب". وبالمقارنة بالماضي فإن وعي الناس بالسفر والتسوق مع الحيوانات الأليفة قد تحسن كثيرا. على سبيل المثال، في الماضي غالبا ما كان الأشخاص الذين لا يمتلكون حيوانات أليفة يتزمّرون عندما يرون أشخاصا يجلبون كلابهم إلى مراكز التسوق أو المقاهي، ولكن الآن معظم الناس يقبلون ذلك بشكل طبيعي. وإذا واصلنا بذل الجهود لخلق بيئة سياحية صديقة للحيوانات الأليفة في المستقبل، سيصبح السفر مع الحيوانات الأليفة محركَ نموٍ جديداً لتنشيط السياحة المحلية.