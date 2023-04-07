بدء برنامج الرحلة الليلية في قصر كيونغ بوك

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من المتوقع أن يتم تنظيم برنامج "الرحلة الليلية تحت ضوء النجوم في قصر كيونغ بوك" بالعاصمة سيول بدءا من يوم السبت القادم الذي سيصادف الخامس عشر من شهر أبريل الحالي. وسوف يتم تنظيم البرنامج مرتين كل يوم حتى الثالث عشر من شهر مايو القادم. وسيكون بإمكان المشاركين في هذا البرنامج تذوق بعض الأطباق الملكية التي كان الملوك يأكلونها في عصر مملكة جوسون الكورية، وهم يستمتعون بالاستماع إلى الموسيقى الكورية التقليدية. كما سيكون بإمكانهم القيام برحلة ليلية في المناطق الشمالية بالقصر الملكي من خلال الاستماع إلى شروح الخبراء.

وسوف يتمكنو من تجربة الجلوس على كراسي "يونغ كيو اوي 용교의" الخاصة للملوك في مبنى "جيب اوك جيه 집옥재·" وسرادق "بال او جونغ 팔우정" اللذيْن لا يسمح للزوار بالدخول إليهما في الأوقات العادية. وفي مبنى "كون تشونغ 건청" الذي تم تزويده بالكهرباء لأول مرة، سيتجولون للتعرف على مساحة إقامة الملوك وهم يشاهدون عملا مسرحيا. علاوة على ذلك، سيتجهون إلى بركة "هيانغ وون جونغ 향원정 " التي يتساقط ضوء النجوم على مياهها. ومن المنتظر أن يقدم هذا البرنامج ذكريات خاصة يمكن بناؤها في القصر الملكي فقط إلى المشاركين.