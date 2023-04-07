بلدية سيول تشارك في مشروع ألف وون ثمن وجبة الفطور

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من المتوقع أن تشارك بلدية سيول في مشروع "ألف وون ثمن وجبة الفطور" الذي يستهدف تقديم وجبات الفطور إلى طلاب الجامعات مقابل ألف وون أي ما يعادل حوالي ثلاثة أرباع دولار. وكتب عمدة سيول "او سيه وان" في منشور على فيسبوك أمس إن البلدية ستشارك في المشروع من أجل تخفيف الأعباء عن الجامعات، مشيرا إلى أن خمس جامعات فقط من بين إجمالي الجامعات الأربع والخمسين الموجودة في سيول تشارك حاليا في المشروع بسبب أعبائها المالية.

يُشار إلى أن المشروع الذي تنفذه الحكومة الحالية عبارة عن تقديم وجبة فطور عالية الجودة مقابل ألف وون لطلاب الجامعات الذين لا يتناول معظمهم الفطور، بحيث إذا دفع الطالب ألف وون مقابل الوجبة الواحدة فإن الحكومة تدفع ألف وون بينما تدفع الجامعات القيمة المتبقية من ثمن الوجبة. وتلبية لزيادة الطلبات على توسيع المشروع، قررت الحكومة زيادة عدد الطلاب المستفيدين من ستمائة وتسعين ألفا إلى مليون ونصف المليون هذا العام، حيث بدأت تجمع الجامعات الراغبة في المشاركة في المشروع. وحاليا تبلغ نسبة الجامعات في العاصمة المشاركة في المشروع تسعا بالمائة فقط. وإذا قدمت البلدية دعما لجميع الجامعات الواقعة في سيول، فمن المتوقع أن يصل مبلغ الدعم إلى حوالي ثلاثة مليارات وون، أي ما يساوي حوالي مليونين وأربعمائة ألف دولار. وبهذه المناسبة قال عمدة سيول إنه سيواصل الاستماع إلى آراء الشباب، مع تنفيذ سياسات تسهم في تخفيف صعوباتهم في الحياة اليومية.