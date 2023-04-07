تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية أبرز توجهات جيل الشباب

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تبين أن ثمانية من بين كل عشرة من جيل الشباب الكوري يفضلون القيادة القائمة على التواصل، كما اختاروا ضمان التوازن بين العمل والحياة الشخصية كأهم الشروط في الشركات التي يريدون العمل لديها. جاء ذلك في استطلاع للرأي أجراه الاتحاد الكوري لرجال الأعمال مؤخرا على ثمانمائة وسبعة وعشرين من جيل الشباب. وحول نوع القيادة الذي يفضلونه أجاب ثمانية وسبعون بالمائة من المشاركين بالقيادة الماهرة في التواصل. كما اختار أربعة عشر بالمائة منهم "القيادة المتميزة بالكاريزما"، وثمانية بالمائة منهم "القيادة التي تخصص المسؤوليات المناسبة للموظفين"، وأشار سبعة وثلاثون بالمائة منهم إلى ضرورة تعزيز التواصل بين الموظفين في الشركات الكورية من أجل تعزيز صورتها الإيجابية. أيضا أجاب ثلاثون بالمائة منهم بضرورة الاستثمار الفعال وإيجاد فرص العمل، بينما أجاب خمسة وعشرون بالمائة منهم بإنتاج المنتجات والخدمات عالية الجودة. وأجاب ستة بالمائة منهم بتنفيذ الإدارة الصديقة للبيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة الشفافة، وثلاثة بالمائة منهم بالترويج لدور الشركات. وحول محاولات بعض رؤساء الشركات للتواصل قيم سبعون بالمائة منهم على أنها إيجابية بينما قيمها ثمانية بالمائة منهم فقط على أنها سلبية. علاوة على ذلك، اتضح في استطلاع الرأي أن سبعة وثلاثين بالمائة منهم يفضلون تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية على ارتفاع الرواتب. بينما فضل ثلاثون بالمائة منهم ارتفاع الرواتب، وفضل ستة عشر بالمائة منهم ضمان سن التقاعد عن العمل، وهو ما يشير إلى إيلائهم الاهتمام للحياة الشخصية.