سون هونغ مين يتربع على عرش اللاعبين الآسيويين في الدوري الإنغليزي

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نشرت منصة بي بي سي للرياضة مقالة في عددها الصادر يوم السبت الماضي أشادت فيها بلاعب كرة القدم الكوري "سون هُنغ مين" الذي أحرز الهدف رقم مائة في الدوري الإنجليزي الممتاز ليصبح أول لاعب آسيوي يحقق هذا الانجاز.

يُشار إلى أن اللاعب سون الذي يلعب حاليا في فريق توتنهام قد حقق هدفه رقم مائة في الدقيقة العاشرة من الشوط الأول من مباراة أقيمت نفس اليوم بين فريقه وفريق "برايتون브라이턴" ضمن مباريات الدوري البريطاني الممتاز لموسمي ألفين واثنين وعشرين والفين وثلاثة وعشرين. بهذا أصبح أول لاعب آسيوي واللاعب الرابع والثلاثين على مستوى العالم الذي يتمكن من تسجيل الهدف رقم مائة في مسيرته. وأوضحت المنصة البريطانية أن سون أصبح واحدا من أشهر اللاعبين في العالم بعد انتقاله من فريق ليفركوزن 레버쿠젠 الألماني إلى فريقه الحالي "توتنهام" في عام ألفين وخمسة عشر، ووصفته بأنه لاعب متواضع ذو شخصية متفائلة. وقال اللاعب "سيسوكو 시소코" زميله في الفريق، إنه كلما أصبح الجو في غرفة خلع الملابس ثقيلا، يجعلنا سون نبتسم دائما. وأنه أفضل رجل وأفضل لاعب وأفضل إنسان. وأنه دائما أول من يصل إلى الملعب للتدريب.

وفي هذا الصدد، نشرت الأمانة العامة للدوري الانجليزي الممتاز أيضا على حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي صورة يرفع فيها سون ذراعيه وصورة مكتوب عليها اسمه بالحروف الكورية. كما كتبت عبارة "تشوك ها هام نيدا سون هونغ مين سون سو 축하합니다 손흥민 선수" بالحروف الكورية والتي تعني مبروك أيها اللاعب سون هونغ مين. علاوة على ذلك قالت إنها ترحب بانضمام سون إلى نادي أصحاب الهدف رقم مائة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع تقديم قائمة اللاعبين الذين سجلوا الهدف رقم مائة في الدوري ومنهم "إيلون سيرو 앨런 시어러" و"واين روني" وهاري كاين 해리 케인".