بلدية سيول تنشئ رصيفا جديدا في يوئيدو لتوفير خدمات النقل البحري إلى إنتشون

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بدءا من العام القادم، من المتوقع أن يمكن الوصول بسهولة من منطقة يوئيدو في سيول إلى مدينة إنتشون على الشاطئ الغربي بسفينة سياحية تزن ألف طن. وأعلنت بلدية سيول إنها ستبني رصيفا جديدا في حديقة يوئيدو قبل افتتاح محطة الركاب الدولية "ميناء سيول" في عام 2026 بحيث تبدأ عملياتها على نطاق واسع اعتبارا من شهر فبراير من العام القادم. وسوف يتم تصميم الرصيف ليستوعب ثلاث سفن تزن كل منها أقل من ألف طن. وتخطط البلدية لتشغيل أكثر من مائة وخمسين رحلة منتظمة سنويا. وتتوقع البلدية أنه سيتم تنشيط البرامج السياحية التي تربط المياه بالأرض إذا تم بناء الرصيف في يوئيدو، موضحة أنه سيكون بإمكان المواطنين الاستمتاع بالرحلات البحرية المتميزة والطريفة مثل التنقل على طول نهر الهان، والاستمتاع بالمناظر المحيطة على متن السفينة. وأضافت أنه سيكون بإمكانهم أيضا زيارة عدد من المعالم السياحية المنتشرة على الشاطئ الغربي من خلال ركوب الدراجات بعد الإرساء. كما توقعت أن يساهم ميناء سيول الذي سيفتتح عام ألفين وستة وعشرين إلى جانب بناء الرصيف في يوئيدو في استقطاب ثلاثين مليون سائح سنويا. ومن المقرر البدء في عملية تصميم رصيف يوئيدو خلال هذا الشهر، ثم إجراء عملية تجريبية في شهر يناير من العام القادم حتى يبدأ تشغيله في شهر فبراير الذي ينتهي فيه عادة موسم تجمد مياه نهر الهان.