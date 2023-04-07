بلاك بينك تقيم حفلا في طوكيو

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أقامت فرقة "بلاك بينك" حفلا غنائيا في طوكيو يومي الثامن والتاسع من أبريل ضمن جولتها العالمية بعنوان "بورن بينك". وجذب الحفل حوالي 110 ألفا من معجبي الفرقة.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تقيم فيها فرقة "بلاك بينك" حفلا في طوكيو منذ 3 سنوات و4 أشهر، أي منذ أن أقامت حفلا في عام 2019. وسوف تقيم الفرقة حفلا آخر في أوساكا يومي الثالث والرابع من شهر يونيو القادم.