عرض لبرنامج ميوزيك بنك في باريس

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أقيم يوم الثامن من أبريل في العاصمة الفرنسية باريس عرض غنائي لبرنامج "ميوزيك بنك" الذي تنتجه هيئة الإذاعة الكورية "كي بي إس".

وتجمع خلال العرض حشد كبير من محبي الكيبوب الأوربيين لمشاهدة أداء الفنانين الكوريين عن كثب، حيث تم بيع جميع التذاكر التي بلغ عددها 33 ألف تذكرة.

وأعرب المطرب "آيين" عضو فرقة "ستري كيدز" عن تشرفه بتقديم عرض في المسرح الكبير في باريس، بينما أعربت المطربة "جانغ وان يونغ" عضوة فرقة "آيف" عن حماسها لتقديم عرض أمام معجبي الكيبوب في باريس، كما تأمل في إيجاد المزيد من الفرص للالتقاء بالمعجبين في أنحاء مختلفة من العالم.

وكان الممثل الكوري "بارك بو كوم" قد لعب دور المضيف لعرض باريس، وتمتع معجبو الكيبوب الأوربيون بأغاني الكيبوب، وغنوها باللغة الكورية مع الفنانين الكوريين.