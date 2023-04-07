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دريم كاتشر تجري لقاء مع معجبيها في مايو

#أخبار الساحة الفنية l 2023-04-12

من أغانى القمة

ⓒ Dreamcatcher Company

من المقرر أن تجري فرقة "دريم كاتشر" النسائية المكونة من 7 عضوات أول لقاء مع معجبيها منذ 3 سنوات يوم الخامس من شهر مايو القادم. ويأتي هذا اللقاء قبل إصدار الفرقة ألبومها الجديد في مايو.

وسوف يكمل الألبوم الجديد ملحمة "كارثة" التي بدأت بألبوم الفرقة الثاني بعنوان "أنقذنا" في العام الماضي.

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