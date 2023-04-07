كارد تكشف عن أغنية جديدة

من السودان .. في النرويج .. إلى كوريا : حب الكي بوب !
2023-04-07
#أخبار الساحة الفنية l 2023-04-12
كشفت فرقة "كارد" المختلطة المكونة من عضوين وعضوتين عن أغنيتها الجديدة بعنوان "بدونك" يوم العاشر من أبريل، وذلك بعد حوالي 10 أشهر من إصدار ألبومها الكامل الخامس "بعنوان "ري:".
وتتميز أغنية "بدونك" لفرقة "كارد" بإيقاعات راقصة استوائية.
2023-04-07
2023-04-07
2023-04-07
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