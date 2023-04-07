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كارد تكشف عن أغنية جديدة

#أخبار الساحة الفنية l 2023-04-12

من أغانى القمة

ⓒ DSP Media

كشفت فرقة "كارد" المختلطة المكونة من عضوين وعضوتين عن أغنيتها الجديدة بعنوان "بدونك" يوم العاشر من أبريل، وذلك بعد حوالي 10 أشهر من إصدار ألبومها الكامل الخامس "بعنوان "ري:".

وتتميز أغنية "بدونك" لفرقة "كارد" بإيقاعات راقصة استوائية.

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