كارد تكشف عن أغنية جديدة

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كشفت فرقة "كارد" المختلطة المكونة من عضوين وعضوتين عن أغنيتها الجديدة بعنوان "بدونك" يوم العاشر من أبريل، وذلك بعد حوالي 10 أشهر من إصدار ألبومها الكامل الخامس "بعنوان "ري:".

وتتميز أغنية "بدونك" لفرقة "كارد" بإيقاعات راقصة استوائية.