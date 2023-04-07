كيبلر تقيم عرضا ترويجيا لألبومها الجديد

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عادت فرقة "كيبلر" النسائية المكونة من 9 عضوات بإصدار ألبوم جديد.

وقد تم الكشف عن ألبوم الفرقة الكامل الرابع بعنوان "أعراض العشق!" يوم العاشر من أبريل.

ويضم هذا الألبوم 5 أغنيات، منها الأغنية الرئيسية التي تحمل عنوان "دائخ".

وترويجا لألبومها الجديد، أقامت الفرقة عرضا غنائيا مصغرا في نفس يوم إصداره.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تكشف فيها فرقة "كيبلر" عن ألبوم جديد منذ 6 أشهر، أي منذ الكشف عن ألبومها الثالث بعنوان "مستكشف الأخطاء" في شهر أكتوبر من العام الماضي.