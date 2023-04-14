تشون ميون غوك / ناغوون غا / سانغسا بيول غوك

يشكو الكثيرون من أنهم يشعرون بالخمول والإرهاق في فصل الربيع بالذات. وهي حالة تُدعى «تشون كو جنغ 춘곤증» أو: إرهاق الربيع في اللغة الكورية، والسبب وراء هذه الحالة هو عدم قدرة الجسم على مواكبة التغير الذي يحدث في الأجواء مع دخول فصل الربيع بالسرعة الكافية. ففي الربيع، تشرق الشمس في وقت مبكر أكثر، وتغرب في وقت أكثر تأخرًا، وهو ما يعني نومًا أقل ونشاطًا أكثر مع ازدياد ساعات النهار. ولا شك أن أخذ غفوة قصيرة هو أمر من شأنه أن يقلل من ذلك التعب. وأغنية «تشون ميون غوك» هي أغنية تصف شعور المرء حين يستيقظ من غفوة ربيعية جميلة. وتقول بعض كلماتها:

فتحت النافذة المصنوعة من خشب الخيزران بعدما استيقظت من غفوتي الربيعية

ويبدو أن أزهار الحقل تُمسك الفراشات عن الطيران

وأشجار الصفصاف على ضفتي النهر تتمايل فتبعث عبيرًا جميلًا

تشير مصطلحات مثل «كاسا» و«كاغوك» و«شيجو» إلى أنواع مختلفة من أغاني «جونغا»، وهو نوع من الأغاني التراثية الكورية التي تعود إلى عصر جوسون. وعلى خلاف الأغاني الشعبية التي كان العامة يحبونها، كانت أغاني «جونغا» تتميز بإيقاع غنائها البطيء الأنيق. وبينما كانت أغاني الكاغوك والشيجو تستغلان الأشعار القصيرة للغناء، كانت أغاني الكاسا تستخدم قصائد أطول، حيث كانت الأشعار الصينية تضاف لتعزيز الأشعار الكورية. ولم يصل إلينا إلا اثني عشر أغنية فقط من أغاني الكاسا التراثية، وتدور أغلبها عن تقدير النبلاء للفنون. والمقطع الذي يصف الاستيقاظ من غفوة بعد الظهيرة وتأمل الاستراحة في أغنية «تشون ميون غوك» كانت مقدمة الأغنية. فالكلمات تتواصل لتصف رجلًا يرتدي ملابس أنيقة استعدادًا لزيارة امرأة جميلة. ومقطوعتنا التالية هي «جوك جي سا 죽지사» وهي واحدة من أغاني الكاسا الاثني عشر التي وصلتنا من عصر جوسون. وهي تبدأ بأبيات من الشعر الصيني تقول كلماتها:

السماء والأرض لا تشيخان، والقمر يبزغ دائمًا

ولكن يأس الوحدة استمر لمائة عام

غالبًا ما تغنى أغاني الـ«كاغوك» من نوع الجونغا بمصاحبة عدة آلات موسيقية، مثل الكاياغم والكومونغو والديغم والهيغم والبيري والجانغو. وعلى خلاف ذلك، نجد أن أغاني الشيجو والكاسا تغنى بمصاحبة آلة واحدة أو اثنتين فقط من الآلات النفخية. وهو ما يرينا أن أغاني الكاسا والشيجو كانت تروق أكثر لجمهور العامة، رغم أن كل أغاني الجونغا، بما فيها الكاغوك والشيجو والكاسا، كانت كلها أغانٍ مخصصة للطبقات العليا من المجتمع، إذ كانوا يملكون من المال والوقت ما يتيح لهم الاستمتاع بتلك الفنون.





المقطوعات المقدمة في حلقة هذا الأسبوع:

- «تشون ميون غوك 춘면곡» وما تحويه من مشاعر كسل ظهيرة يوم ربيعي. وسوف نستمع إلى نسخة منها مأخوذة من أغاني فيلم «فضيحة أو 스캔들»

- نسخة من «جوك جي سا» بتوزيع جديد بعنوان «ناغوون غا 낙원가»، أو: أغنية الفردوس. غناء: «بارك جين-هي 박진희»

- «سانغسا بيول غوك 상사별곡» أداء «مودرن كاغوك 모던가곡»