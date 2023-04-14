انطلاق التعاون بين متحف هان غُل ومكتبة الإسكندرية

ⓒ National Hangeul Museum

أبرم متحف "هان غُل" الوطني الكوري اتفاقية تعاون مع مكتبة الإسكندرية المصرية يوم السادس من هذا الشهر من أجل تعزيز التعاون الوثيق في مجال الثقافة والفن بينهما.

يشار إلى أن مكتبة الإسكندرية افتتحت من جديد في عام 2002 لترث مكتبة الإسكندرية القديمة التي كانت رمزا للعلم والفن بحيث تقوم ببحوث وجمع وحفظ وعرض مختلف الكتب والتراث الثقافي من جميع أنحاء العالم. خاصة، يقوم مركز أبحاث الحروف التابع للمكتبة بدراسة مختلف الحروف حول العالم بما في ذلك اللغات القديمة.

أما متحف الهان غُل الوطني الكوري فقد ظل يسعى إلى بناء شبكة عالمية للتعاون مع مختلف المراكز الثقافية والفنية المتعلقة باللغات المكتوبة حول العالم.

وتتضمن اتفاقية التعاون الجديدة تبادل البحوث والمعارض المشتركة في مجال الثقافة والتاريخ وعلوم الحفظ وما يتعلق بالحروف، وعقد مؤتمرات أكاديمية مشتركة وتبادل المنشورات ذات الصلة إلى جانب تفعيل التبادلات البشرية وتعزيز التعاون بين الخبراء من خلال برامج التدريب.

وبهذه المناسبة، أكد الدكتور "شريف رياض" رئيس قطاع العلاقات الخارجية والإعلام في مكتبة الإسكندرية على أهمية التعاون بين مصر وكوريا في مجال التبادل الثقافي والحوار، مشيرا إلى الاهتمام المتزايد بالثقافة الكورية في مصر والذي يتجلى في زيادة عدد دارسي اللغة الكورية في الجامعات المصرية.

ومن جانبه أعرب السيد "كيم يونغ سو" مدير متحف الهان غُل الوطني عن إعجابه الشديد بمكتبة الإسكندرية ومقتنياتها والخدمات التي تقدمها، مؤكدا أنها تسهم بفاعلية في إثراء الثقافة العالمية من خلال جهودها البحثية ومجموعة الكتب الثرية التي تقدمها للقراء والباحثين.

كما أشار إلى أن متحف الهان غُل الوطني يشارك مكتبة الإسكندرية الاهتمام بمجال اللغات والكتابة، فهو يهتم بتسليط الضوء على الجوانب اللغوية والثقافية للهان غُل، ويضم مجموعة من المعارض التاريخية والثقافية. وأعرب عن أمله في أن تسهم اتفاقية التعاون مع مكتبة الإسكندرية في تعزيز المشاركة والتبادل الثقافي بين مصر وكوريا.