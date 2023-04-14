



تم اختيار الكتاب المصور "قطة مخططة باللون الأصفر" الذي نشرته شركة "جيه نونغ كيو يوك" للنشر ليكون كتابا خاصا لمسابقة ترجمة الكتب المصورة الكورية العربية لعام 2023 والتي ينظمها المجلس الدولي لكتاب الأطفال بالتعاون مع الجمعية الكورية العربية.

الجدير بالذكر أن مسابقة ترجمة الكتب المصورة الكورية العربية تستهدف تقديم وتشجيع نشر كتب مصورة كورية ممتازة في الخارج. ويمكن للطلاب المتخصصين في اللغة الكورية من مصر والأردن والإمارات، والطلاب الكوريين المتخصصين في اللغة العربية، المشاركة في هذه المسابقة السنوية.

وفي المسابقة يقوم الطلاب المشاركون بترجمة الكتب المصورة المختارة ثم يحكم عليها عدد من الخبراء ذوي الصلة. وقامت وزارة الخارجية الكورية برعاية حفل توزيع مسابقة العام الماضي.

واستعدادا لمسابقة هذا العام، تم اختيار 8 كتب مصورة بما في ذلك "قطة مخططة باللون الأصفر" من بين عدد من الكتب التي أصدرتها 42 شركة محلية للنشر ومن ثم تم إجراء تقييم للكتب المختارة الـ8 عبر مرحلتين بمشاركة بعض النقاد والكتاب والأساتذة والخبراء الثقافيين والمترجمين.

وكان من بين المعايير الرئيسية لاختيار الكتاب النهائي أن يكون السرد واضحا والنظرة إيجابية للعالم والألوان زاهية، وألا يتعامل مع المحرمات الدينية أو الثقافية. كما تمت في الاختيار مراعاة سهولة الوصول لطلاب اللغة الكورية في الدول العربية، وتقديم الثقافة الكورية وحياة وأفكار الأطفال الكوريين وتقريب المسافة مع الثقافة واللغة العربية إلى جانب حجم النصوص ومدى صعوبة الترجمة.

الجدير بالذكر أن الكتاب المختار عبارة عن كتاب مصور أصدرته الكاتبة "تشيه ها جين" في عام 2021. وينقل الكتاب رسالة من التسلية والتشجيع للأطفال والبالغين معا ليثقوا بأنفسهم أكثر هروبا من الإحباط.

وقد ظل هذا الكتاب يحظى بإعجاب العديد من القراء في كوريا، كما تم بيع حقوق نشره إلى الصين، وحظي أيضا باهتمام كبير من مختلف البلدان في معرض تايبيه الدولي للكتاب هذا العام.