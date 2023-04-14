نيفر تشارك في مشروع التحول الرقمي الوطني في السعودية

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قالت شركة "نيفر" الكورية مؤخرا إنها أبرمت مذكرة تفاهم مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزارة الاستثمار في السعودية حيث وافقت على التعاون في التحول الرقمي على المستوى الوطني الذي تنفذه الحكومة السعودية.

وقد أقيم حفل التوقيع في مقر وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالرياض بحضور وزير الشؤون البلدية "ماجد عبد الله" ووزير الاستثمار "خالد بن عبد العزيز"، ومن الجانب الكوري ممثلة السياسة الخارجية في مجال البيئة والاجتماع والحوكمة لشركة نيفر " تشيه صون جو".

وبناء على مذكرة التفاهم، من المتوقع أن يتعاون الجانبان الكوري والسعودي بشكل شامل في مشروعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات السعودية التي تستهدف التحول الرقمي على المستوى الوطني هناك، بما في ذلك بناء خدمات رقمية متنوعة يمكن للمواطنين السعوديين استخدامها بسهولة ويسر.

وتخطط نيفر لاستخدام حلول التكنولوجيا الرقمية المزدوجة القائمة على الذكاء الاصطناعي والروبوتات. ومن المقرر أيضا أن تقوم بتطوير ما يسمى بـ"التطبيق الفائق" الذي ستوفره وزارة الشؤون البلدية السعودية باستخدام تقنية "هايبر كلوفا Hyper CLOVA" للذكاء الاصطناعي.

وأوضحت نيفر أنها استمرت في التبادلات بدءا من اجتماعها مع وزير الشؤون البلدية السعودي في أوائل شهر نوفمبر الماضي من خلال المشاركة في مجموعة دعم الطلبات السعودية التي أشرف عليها وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل الكوري "وان هي ريونغ". وفي الـ29 من نفس الشهر، قام الوزير السعودي بزيارة إلى مبنى "التقارب التقني" في كوريا حيث ناقش سبل الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية المتوفرة لدى الشركة.