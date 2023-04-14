جهود الجمعية الكورية العربية لتقريب المسافة بين الكوريين والعرب





من المقرر أن تنظم الجمعية الكورية العربية مسابقة "كيوز اون عرب" التي تستهدف الكوريين المهتمين باللغة والثقافة العربية في الـ15 من شهر مايو القادم في جامعة كوريا.

ويمكن للراغبين في المشاركة في المسابقة التقدم بطلبات للمشاركة إلى موقع الجمعية على الإنترنت خلال الفترة من الـ13 وحتى الـ30 من شهر أبريل الجاري.

ومن المتوقع أن تضم أسئلة المسابقة عددا من التعبيرات العربية اليومية والمعارف المتعلقة بالثقافة العربية، وسوف يتم توزيع جوائز مالية وتذكارية على عدد من المشاركين المتفوقين.

وتخطط الجمعية لنشر بعض مقاطع المسابقة المهمة على قناتها على يوتيوب في نهاية شهر مايو القادم.

ومن ناحية أخرى، تعمل الجمعية الكورية العربية حاليا على تكوين مجموعة من الشباب الكوري والعربي لعام 2023 تحت رعاية وزارة الخارجية الكورية.

لؤلؤة: ويمكن للطلاب الكوريين والعرب المقيمين في كوريا الذين يهتمون بالتبادلات البشرية بين كوريا والدول العربية التقدم بطلبات للمشاركة في المجموعة حتى الـ14 من شهر مايو القادم عبر موقع الجمعية على الإنترنت.

وتنوي الجمعية اختيار حوالي 24 شابا وشابة هذا العام من بين المتقدمين بالطلبات. ومن المتوقع أن يقوم أولئك الشباب بإنتاج المحتويات التي تعرّف بالجمعيةَ والبلدانَ العربية، بما في ذلك إنتاج فيديوهات سيتم نشرها على يوتيوب وحضور معظم الفعاليات الرئيسية التي ستنظمها الجمعية إلى جانب كتابة أخبار عنها. ومن المقرر تنظيم مراسم انطلاق المجموعة في الـ19 من شهر مايو القادم.