يو را: الدبلوماسية الكورية إلى العالم العربي

نقدم لكم هذا الأسبوع إعادة للمقابلة التي كنا قد أجريناها مع الدبلوماسية لي يو را، التي كانت تعمل في القسم العربي ثم انتقلت للعمل في وزارة الخارجية في 6 ابريل عام 2012.









استضاف القسم العربي بالكي بي أس الدبلوماسية لي يو را، التي كانت تعمل في القسم العربي ثم انتقلت للعمل في وزارة الخارجية، حيث كانت تقدم برنامج سؤال وجواب في الكي بي اس.

تحدثت يو را عن المنطقة العربية، باعتبارها مسؤولة عن شؤون دولة قطر في الخارجية الكورية. كما عملت كمترجم للرئيس لي ميونغ باك وزارت معه عدة دول عربية والتقت ببعض الشخصيات المهمة والمرموقة في العالم العربي مثل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله والشيخ حمد بن خليفة أمير دولة قطر والشيخ خليفة رئيس دولة الإمارات وغيرهم، بالإضافة على تطرقها للعديد من المجالات الأخرى.

لم تنسى الدبلوماسية يو را الإشارة إلى قمة الأمن النووي التي أقيمت مؤخرا في سيول، فتحدثت حديث العالم ببواطن الأمور، فإلى مضابط الحوار.



