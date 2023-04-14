(9) 맘에 걸리네

단: 아직 시간 있어.

لا يزال هناك وقت.

연서: 아니 그게 아니라.. 감독님이....

لا، ليس هذا ولكن المدير...

단: 그 사람이 왜? 자기 식대로 안 췄다고 뭐라고 해?

ماذا به؟ هل قال شيئا ما لأنك لم تفعلي ما يريد بطريقته؟

Dan: 아님 뭐 이상한 소리.. 막 그런 거 하구 그래?

هل قال شيئا غريبا؟

연서: 할 말 있다고, 올 때까지 기다린다고...

يقول إن لديه ما يقوله، سينتظر حتى أذهب إليه.

Yeon-seo: 안 간다고 얘기는 해놨는데 맘에 걸리네.

أخبرته أنني لن أذهب ولكن، هناك ما يضايقني.

단: 그 사람 웃기는 사람이네! 고고한 척은 혼자 다 하더니.

هذا الشخص غير منطقي فعلا! يتصرف بتفاخر.

Dan: 너한테 기다린다고 했다고? 신경 쓰지도 말고 받아주지도 마!

لا تشغلي بالك ولا تقبلي منه شيئا.





شرح التعبير

- 맘: اختصار 마음

-الفعل 걸리다 :يعني أن شيئا ما يبقى في القلب ويجعل الإنسان يشعر بالقلق.

يستخدم التعبير لتوضيح الشعور بعدم الراحة والقلق عندما تقول شيئا ما يؤذي شخصا أو لا يمكنك تحمل المسؤولية عنه.

يمكن استخدام التعبير أيضا عندما تتصرف بشكل ما وتشعر بالقلق ما إذا كان تصرفك سليم أم لا.

مثال:

- إذا خرجت من البيت ولم تتذكر جيدا ما إذا كنت أطفأت البوتاجاز قبل الخروج أم لا يمكن استخدام تعبير:

마음에 걸려서 집으로 되돌아갈 수도 있을 것이다.

يعني: أشعر بالقلق ربما علي العودة إلى المنزل.





شرح الأمثلة

1

가: 무슨 일 있어요?

أ‌. هل هناك مشكلة ما؟

나: 아이한테 야단을 좀 심하게 쳤는데 그게 맘에 걸려서요.

ب‌. لقد وبخت طفلي بشدة وهذا يضايقني.

2.

가: 시험 잘 봤어요?

أ.هل كان الاختبار جيدا؟

나: 시험은 그럭저럭 봤는데, 시험지에 이름을 썼는지 안 썼는지가 계속 마음에 걸려요

ب.لم يكن جيدا ولا سيئا، ولكنني أشعر بالقلق لأنني لا أتذكر إذا كنت كتبت اسمي على الورقة أم لا.



