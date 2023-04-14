يونغ سان هوي سانغ / أتموري وهوي حونغ حونغ موريجونغ جونغ موري / تُم

تتميز الآلات الوترية الكورية التراثية بأوتارٍ مصنوعةٍ من الحرير، أما الآلات المحدثةُ منها مثل الكاياغم المعدَنية أو الهيونغم، فتُصنع أوتارُها من المعدن. وتعتبر الـ«يانغم» هي الآلة الوترية الوحيدة التي تمتعت بأوتارٍ معدنية منذ صناعتها الأولى في عصر جوسون. ومقطع «يانغ» في كلمة «يانغم» يشير إلى أصلها الغربي، مثل كلمة «يانغ بيتشو» أو الكرنب الغربي، أو الـ«يانغ-با»، وهو البصل العادي وليس الأخضر، وأيضًا الـ«يانغ-بوك» وهي البدلة الغربية التي يرتديها الرجال. ولذلك فكلمة «يانغم» فهي تعني آلة وترية أصلها يعود إلى الغرب، وتحديدًا: أوربا. وفي الماضي، كانت كلمة أوربا تكتب بالرموز الصينية: «كورابا 구라파» ولذلك كان يطلق على اليانغم أيضًا اسم «الآلة الوترية من غورا» نسبة إليها. والمثير في الأمر، هو أن الآلة المعنية صُنعت في الشرق الأوسط، وليس في الغرب. وتُعزف اليانغم بأسلوب يشبه الـ«دولسيمر»، أي أن العازف يحرك قوسًا من خشب البامبو على الأوتار ليُصدر الأنغام. ويقال إن آلة الدولسيمر دخلت الصين من خلال المبشر الإيطاليِّ الشهير ماتيو ريتشي، ثم دخلت كوريا من خلال الرسل الدبلوماسيين.

تتميز أنغام الغومونغو بالثقل والقوة، بينما يتمتع صوت اليانغم بالحيوية والمرونة. وربما جلب الدبلوماسيون في عصر جوسون الآلة إلى بلادهم بسبب صوتها المميز. ولكن ربما لم يستطع العازفون الكوريون عزف تلك الآلة الأجنبية لأن الموسيقى الكورية تختلف كثيرًا عن الموسيقى الصينية أو الأوربية. وكان على الموسيقيين في جوسون أن يجدوا طرقًا مناسبة لعزف تلك الآلة وضبطها. وكان الشخص الذي استطاع العثور على الطرق المناسبة هو «هونغ ديه-يونغ 홍대용» في أواخر عصر جوسون. وعرف «هونغ» ببراعته في العلوم الموسيقية وكان يعزف الكومونغو والكاياغم باحتراف. وكان أحيانًا يدعو الموسيقيين الآخرين لإقامة حفلٍ موسيقي لأصدقائه. وعندما كان الملك يرسله إلى الصين كمبعوث ملكي، كانت آلة الأرغن التي تُعزف في الكنائس الكاثوليكية تسحره، وبعد دراسة تلك الآلة لفترة طويلة، قال إنه يستطيع أن يصنع واحدة بنفسه إن تكفل شخصٌ ما بمصاريف ذلك المشروع. ولا شك أنه شعر أنه يجب أن يعدل اليانغم لتناسب موسيقى بلده، إذ وجد أن تلك الآلة الثمينة التي استوردتها كوريا كانت مهملة تمامًا. ولذلك، جرب «هونغ» عدة طرق مختلفة لعزفها إلى أن توصل أخيرًا لطريقة تناسب الموسيقى الكورية.

رغم دخول تعديلات على اليانغم كي تناسب الموسيقى الكورية، لا تزال تختلف بصورة ملحوظة عن الآلات الكورية التراثية في أكثر من جانب. فمن أبرز صفات الموسيقى الكورية هو ما يعرف بالـ«يوصُنغ 요성»، وهو اختلاف في النغمات ينتج عن هز الأوتار. وتُعزف الآلات الوترية الكورية التراثية مثل الكاياغم والكومونغو عن طريق تحريك الأوتار بالأصابع أو باستخدام عصا قصيرة من خشب الخيزران تدعى «سول-ديه» باليد اليمنى، أثناء شد الأوتار باليد اليسرى لإصدار النغمات المختلفة. ولكن أثر الـ«يو-صُنغ» لا يمكن إنتاجه في اليانغم بسبب طريقة عزفها التي تعتمد على تحريك قوس على أوتارها المعدَنية. ولذلك كانت نغماتها تبدو رتيبة عند الاستماع إليها لفترة طويلة، ولذلك كانت تناسب مقطوعات كالموسيقى العسكرية التي استمعنا إليها قبل قليل.





المقطوعات المقدمة في حلقة هذا الأسبوع:

- «غون-أك» أو «الموسيقى العسكرية» ضمن مقطوعة «يونغ سان هوي سانغ 영산회상» عزف «كانغ يو-كيونغ 강유경» على الكومونغو و«جو إيل-ها 조일하» على اليانغم.

- «جونغ جونغ موري 중중모리» و«وهوي حونغ حونغ موري 휘중중모리» و«أتموري 엇모리»، بعزف «كيم كيونغ-هي» على اليانغم، و«كيم تشونغ-مان» على الجانغو.

- «تُم 틈» أو: فراغ أداء «دونغ يانغ كو جو با 동양고주파»