جيهوب عضو فرقة بي تي إس يودع معجبيه قبل التحاقه بالخدمة العسكرية

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قام المطرب "جيهوب" عضو فرقة "بي تي إس" بفتح بث مباشر يوم الرابع عشر من أبريل على منصة "ويفيرس" ليودع معجبيه قبل التحاقه بالخدمة العسكرية.

وكان "جيهوب" قد وعد معجبيه من قبل بأنه سيقوم ببث مباشر قبل أيام من التحاقه بالخدمة العسكرية. وخلال البث المباشر، أعرب "جيهوب" عن شكره للمعجبين، وتحدث عن مدى تعلقه بأعضاء الفرقة. وطلب من معجبيه ألا يكونوا قلقين عليه، قائلا إنه سيعود سريعا إلى أحضانهم، وطالبهم بمواصلة دعم بقية الأعضاء في أعمالهم.

وقد التحق "جيهوب" بالخدمة العسكرية يوم الـ18 من أبريل، ليكون العضو الثاني في الفرقة الذي يلتحق بالخدمة العسكرية بعد "جين" العضو الأكبر سنا في الفرقة، والذي كان قد انضم للخدمة العسكرية في شهر ديسمبر من العام الماضي.