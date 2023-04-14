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بيكهيون عضو فرقة إكسو يعود بألبوم منفرد قريبا

#أخبار الساحة الفنية l 2023-04-17

من أغانى القمة

ⓒ SM Entertainment

فتح المطرب "بيكهيون" عضو فرقة "إكسو" بثا مباشرا عبر حسابه الشخصي على انستغرام، قال فيه إنه سيكشف عن ألبومه المنفرد بعد أن تطرح الفرقة ألبومها في شهر يونيو أو يوليو القادم.

وكان "بيكهيو" قد أنهي خدمته العسكرية منذ شهرين وعاد للفرقة.

وأجرت الفرقة مؤخرا أول لقاء مع معجبيها منذ 5 سنوات، حيث كان 5 من بين 7 أعضاء في الفرقة خلالها يؤدون خدمتهم العسكرية.

وقد طرح "بيكهيون" 4 ألبومات منفردة، منها 3 ألبومات كورية وألبوم ياباني، وحازت هذه الألبومات على شهرة واسعة بين معجبيه من مختلف أنحاء العالم.

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