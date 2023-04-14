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جونغ كوك عضو بي تي إس يتبرع بمليار وون لمستشفى جامعة سيول الوطنية للأطفال

#أخبار الساحة الفنية l 2023-04-19

من أغانى القمة

ⓒ YONHAP News

إلى جانب كونه أحد أشهر المطربين في كوريا والعالم، أصبح "جونغ كوك" عضو فرقة "بي تي إس" معروفاً بحبه لأعمال الخير ومشاركته الدائمة بدعم الأطفال والشباب.

وكشف مستشفى جامعة سيول الوطنية للأطفال عن أن المطرب "جونغ كوك" تبرع بمليار وون، أي ما يعادل حوالي 760 ألف دولار، لدعم الأطفال المرضى وأسرهم.

وسيتم استخدام تبرعه لتغطية تكاليف العلاج لأطفال الأسر ذات الدخل المنخفض وكذلك لمساعدة مؤسسة مركز الرعاية الشاملة.

ويدير مستشفى جامعة سيول الوطنية للأطفال مركزا للرعاية الشاملة من أجل مساعدة أسر المرضى الصغار.

وأعرب المطرب "جونغ كوك" عن أمله في أن تساعد تبرعاته الأطفال المصابين بأمراض، متمنيا لهم شفاء عاجلا.

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