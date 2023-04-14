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إيسبا تصدر ألبوما جديدا في مايو

#أخبار الساحة الفنية l 2023-04-20

من أغانى القمة

ⓒ SM Entertainment

من المقرر أن تصدر فرقة "إيسبا" النسائية ألبوما جديدا في شهر مايو القادم.

وسيتم الكشف عن هذا الألبوم الثالث من نوعه، والذي يحمل عنوان "عالمي" يوم الثامن من مايو، وذلك بعد حوالي 9 أشهر من إصدار ألبومها السابق بعنوان "فتيات" في شهر يوليو من العام الماضي.

ويضم الألبوم الجديد 6 أغنيات، وسيتم الكشف المسبق عن أغنية منها بعنوان "مرحبا في عالمي" يوم الثاني من مايو.

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