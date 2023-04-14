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آيف تكشف عن نسخة حصرية من ألبومها الكامل الأول

#أخبار الساحة الفنية l 2023-04-19

من أغانى القمة

ⓒ YONHAP News

ستكشف فرقة "آيف" النسائية عن نسخة حصرية من ألبومها الكامل الأول "كنت آيف".

وتتضمن النسخة الحصرية كتابا مصورا من 128 صفحة لعضوات الفرقة.

وقد أصدرت الفرقة أول ألبوم كامل لها في الأسبوع الماضي، وتم بيع 1.1 مليون نسخة منه خلال أسبوع من الكشف عنه، لتكون ثالث فرقة كيبوب نسائية يتجاوز حجم مبيعات ألبومها مليون نسخة خلال أسبوع من الكشف عنه، بعد فرقتي "بلاك بينك" و"إيسبا".

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