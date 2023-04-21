جول تاغي / ديرو و بيونغ يانغ كومسا ميه سانيانغ / والجا تاريونغ

فرقة «نامسا دانغ» هي فرقة من الفنانين المتنقلين ازدهرت أعمالها في عصر جوسون. فكان عشرات الفنانين يسافرون في طول البلاد وعرضها بقيادة «كوك دو-سوي 꼭두쇠»، وكانت عروضهم تتضمن الكثير من الأشياء كلف الأطباق، ورقصات الأقنعة، والمشي على الحبال، والأكروبات. وكانوا يحصلون على الطعام وأماكن للإقامة كأجرٍ لهم، وأحيانًا كانوا يتلقون المال أيضًا. والمثير في الأمر هو أن الفرقة كانت مكونة من الفنانين الرجال حصرًا، ورغم ذلك، فأشهر أعضائها هو امرأة تُدعى «با وو-ضُك 바우덕». وقد انضمت إلى الفرقة وهي في الخامسة من عمرها، وكانت مواهبها قد بلغت حدًّا مدهشًا عندما بلغت الخامسة عشرة، فأصبحت الفرقة تدعى فرقة «با وو-ضُك» بدلًا من نامسادانغ. وكان مما اشتهرت به المشي على الحبال. وفي نهاية عصر جوسون، شرع الأمير «هنغ-صُن 흥선» –والد الملك كوجونغ– في إعادة بناء قصر «كيونغ-بوك»، وقد دعا الأمير عددًا من الفرق الفنية المتنقلة للترفيه عن العمال. وكانت فرقة «با وو-ضُك» من ضمن تلك الفرق، وقد تميزت من بينها جميعًا بسبب عروضها المبهرة. ومن شدة إعجاب الأمير بمواهب «با وو-ضُك» المبهرة، أهداها ربطة رأس مرصعة بالجواهر لم تكن تُعطى إلا للنبلاء ذوي الرتبة العالية.

كانت فرقة نامسادانغ فرقةً متنقلة، ولكنها اتخذت من أحد المعابد البوذية مقرًّا لها. وكان أعضاء الفرقة يكسبون عيشهم من بيع التعاويذ والتمائم المصنوعة في المعبد، وكانوا يطلبون التبرعات من أجل المعبد. وكان المعبد الذي اتخذته فرقة «با وو-ضُك» مقرًّا لها هو معبد «تشونغ ريونغ-سا 청룡사» في «أن-صُنغ» بمقاطعة كيونغي. وقد بلغت شعبية «با وو-ضُك» أوجها في ذلك الوقت، فقيل في أحد الأغاني:

المال يأتي بمجرد أن تحمل با وو-ضُك من معبد تشونغ-ريونغ بأن-صُنغ الطبل

ويهطل المال غزيرًا بمجرد أن تعتلي با وو-ضُك من معبد تشونغ-ريونغ الحبل

فـبا وو-ضُك من معبد تشونغ-ريونغ تركب الرياح

ولكن «با وو-ضُك» توفيت في أوائل العشرينيات من عمرها للأسف. وقد بُني ضريح تخليدًا لذكراها بالقرب من معبد «تشونغ ريونغ-سا» في أن-صُنغ. ومن ضمن عروض «نامسادانغ» الشهيرة، عرض بالعرائس يُدعى «دُلمي 덜미». وهو اسم يدل على طريقة تحريك هذه العرائس بمسك الجزء الخلفي من أعناقها، وهو جزء يدعى «دُلمي» بالكورية. والشخصيات الرئيسية في مسرحية العرائس المذكورة هو موظف في قرية اسمه «بارك» وزوجته. والأغنية التي سنستمع إليها الآن هي الأغنية التي كان المهرجون يغنونها في مفتتح المسرحية بعنوان «ديرو 떼이루»، والأغنية التي يغنيها بطل المسرحية عند مشاركته في فعالية الصيد باستخدام الصقور الذي أقامها حاكم المقاطعة.

كان السير على الحبال، وهو أحد عروض فرقة نامسادانغ الشهيرة، يُدعى «أورم 어름»، وهي كلمة تدعى ثلج في اللغة الكورية. وهذا لأنه عرض خطير يشبه السير على طبقة رفيعة من الثلج. ويطلق اسم «أورم ساني 어름산이» على الفنان الذي يسير على الحبل. وفي الفنون التراثية الكورية، يوضع الحبل الذي يسير عليه الفنانون على ارتفاع ثلاثة أمتار من الأرض، وهو ارتفاع شديد الانخفاض مقارنة بالغرب. ولكن الحبل لا يكون مشدودًا كما يحدث في الغرب، بل يكون مرتخيًا، مما يسمح للفنان بغناء الأغاني وأداء الحركات الأكروباتية وهو فوق الحبل. ومن العناصر الأخرى التي تميز الـ«أورم» الكوري عن نظيره الغربي هو تبادل الفنانين للدعابات مع جمهور المتفرجين. ويجلس فريق من الموسيقيين تحت الحبل ليعزفوا موسيقى تتماشى مع حركات السائر على الحبل، بينما ينخرط الفنان في المزاح مع الفنانين الآخرين وشرح ما يفعله للجمهور. وهذه الأيام، هناك شاب يحترف السير على الحبال يعرف باسم «نام تشي-دونغ 남창동» وقد أطلق عليه نجم السير على الحبال. وقد بدأ التدرب وهو لم يتجاوز الثامنة من عمره، ولذلك فقد اشتهر الآن وهو لا يزال في أوائل العشرينات من العمر. وكثيرًا ما يشاركه العروض والده «نام هيه-وونغ 남해웅»، وهو مطرب بانسوري، وكثيرًا ما يشارك عروض ابنه بتأدية دور المهرج. وقد كون الأب وابنه فريقًا اسمه «آجيه 아재».





المقطوعات المقدمة في حلقة هذا الأسبوع:

- «جول تاغي 줄타기» أو «المشي على الحبال» أداء فرقة «كيم جوري باند 김주리밴드»

- «ديرو 떼이루» و«بيونغ يانغ كومسا ميه سانيانغ 평양감사 매사냥» غناء «نام كي-مون»

- «والجا تاريونغ 왈자타령» وهي أغنية عن المهرجين. وفي ختام حلقتنا اليوم سنستمع إلى هذه الأغنية أداء فرقة «آجيه 아재»