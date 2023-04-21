الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

أول عربي يعمل في شركة آي تي كورية

#ضيف على الكي بي إس l 2023-04-21

لقاء الجمعة

نقدم لكم هذا الأسبوع إعادة للمقابلة التي كنا قد أجريناها معخالد شفيع

في 10 فبراير عام 2012. أول عربي يعمل في شركة آي تي كورية


خالد شفيع ، السن : 26 سنة ، المؤهل : ماجستير في علوم الحاسوب - قواعد البيانات والتنقيب عن البيانات من جامعة تشونغ بوك الكورية ، العمل : مستشار في مجال تقنية المعلومات .
خالد شفيع أول مواطن عربي يعمل في شركة كورية في العاصمة سيول متخصصة في مجل تكنولوجيا المعلومات ، يحكي في لقائه مع القسم العربي كيف جاء إلى كوريا ، وكيف حصل على الماجستير ، وكيف نجح في الحصول على وظيفة في شركة آي تي ، كما يتحدث عن تطلعاته المستقبلية وحياته في كوريا. 


قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;