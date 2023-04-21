نقدم لكم هذا الأسبوع إعادة للمقابلة التي كنا قد أجريناها معخالد شفيع

في 10 فبراير عام 2012. أول عربي يعمل في شركة آي تي كورية





خالد شفيع ، السن : 26 سنة ، المؤهل : ماجستير في علوم الحاسوب - قواعد البيانات والتنقيب عن البيانات من جامعة تشونغ بوك الكورية ، العمل : مستشار في مجال تقنية المعلومات .

خالد شفيع أول مواطن عربي يعمل في شركة كورية في العاصمة سيول متخصصة في مجل تكنولوجيا المعلومات ، يحكي في لقائه مع القسم العربي كيف جاء إلى كوريا ، وكيف حصل على الماجستير ، وكيف نجح في الحصول على وظيفة في شركة آي تي ، كما يتحدث عن تطلعاته المستقبلية وحياته في كوريا.



