أول عربي يعمل في شركة آي تي كورية
2023-04-21
#ضيف على الكي بي إس l 2023-04-21
نقدم لكم هذا الأسبوع إعادة للمقابلة التي كنا قد أجريناها معخالد شفيع
في 10 فبراير عام 2012. أول عربي يعمل في شركة آي تي كورية
خالد شفيع ، السن : 26 سنة ، المؤهل : ماجستير في علوم الحاسوب - قواعد البيانات والتنقيب عن البيانات من جامعة تشونغ بوك الكورية ، العمل : مستشار في مجال تقنية المعلومات .
خالد شفيع أول مواطن عربي يعمل في شركة كورية في العاصمة سيول متخصصة في مجل تكنولوجيا المعلومات ، يحكي في لقائه مع القسم العربي كيف جاء إلى كوريا ، وكيف حصل على الماجستير ، وكيف نجح في الحصول على وظيفة في شركة آي تي ، كما يتحدث عن تطلعاته المستقبلية وحياته في كوريا.
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21
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