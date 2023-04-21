(10) 내가 지켜 줄게

연서: 말 안 들을 거야?

ألن تسمع الكلام؟

단: 유령이라고 생각하라니까.

قلت لك أن تفكري في كفريت ليس إلا.

연서: 천사를 어떻게 유령이라고 생각해!

كيف يمكن التفكير في ملاك كعفريت.

단: 오늘 밤에 같이 있어 줄까?

هل تريدين أن أبقى معك الليلة؟

연서: 뭐라는거야. 미쳤어? 나가, 빨리 나가!

ماذا؟ هل جننت؟ اخرج، اخرج الآن!

단: 혼자서 괜찮겠어? 다 생각났다며. 그날 옥상 일도 떠오른 거잖아.

هل ستكونين بخير وحدك؟ قلت إنك تتذكرين كل شيء، ستتذكرين ما حدث فوق السطح ذلك اليوم.

걱정하지 마. 이젠 안 놓쳐. 내가 지켜줄게.

لا تقلقي.لن أتركك. سأحميكِ.





شرح التعبير

الفعل 지키다 : الحفاظ على شيئ ما مهم وذي قيمة بالنسبة للشخص،

اللاحقة 을게-: فهي تضاف للفعل لتضيف معنى التعهد أو وجود رغبة في فعل شيء ما.

يستخدم التعبير عندما يرغب شخص ما في أن يقول للطرف الآخر الذي يعاني أو يشعر بالوحدة لا تلقلق سأكون إلى جوارك. والفعل "지키다 " له الكثير من المعاني، وهنا يكون المعنى أن القائل يقول للطرف الآخر أنه سيهتم بالأمر فلا تقلق وكن مطمئنا.

اللاحقة -ㄹ/을게 تعني التعهد أو التعبير بالرغبة في فعل شيئ ما. ويمكن استخدامها عندما يكون المتحدث هو الفاعل في الجملة سواء كان فردا أو جماعة

مثلا:

내가 이따가 전화할게.

سأتصل بك بعد قليل.





شرح الأمثلة

1

가: 여기 너무 어두워서 무서워.

أ.أشعر بالخوف المكان مظلم جدا.

나: 걱정하지 마. 내가 지켜 줄게.

ب.لا تقلق أنا سأحميك.

② (잃어버렸던 강아지를 다시 찾은 후에 강아지에게 하는 말)

(المثال الثاني ليس حوارا، ولكنه حديث مربية كلب مع كلبِها بعدما فقدته ثم وجدته)

가: 다시는 잃어버리지 않게 내가 널 꼭 지켜 줄게.

أ.سأهتم بك حتى لا أفقدك مرة أخرى.



