انعقاد الدورة الثانية من منتدى الأعمال الكوري التونسي الإفريقي في مايو





يحتضن المركزُ التونسي للنهوض بالصادرات الدورةَ الثانية من منتدى الأعمال الكوري التونسي الإفريقي في تونس يومي الثامن والتاسع من شهر مايو القادم، بمشاركة حوالي 200 رجل أعمال من كوريا الجنوبية وتونس.

ويهدف هذا المنتدى الذي سينظمه المركز بالتعاون مع غرفة التجارة التونسية الكورية والسفارة الكورية في تونس، إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين كوريا الجنوبية وتونس وإفريقيا.

وسوف يوفر المنتدى فرصة للقاء شركاء الأعمال المحتملين في القطاعات الرئيسية، بما في ذلك الأغذية الزراعية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسيارات، والأدوات، والمستحضرات الصيدلانية، ومستحضرات التجميل.

وسوف يتمكن المشاركون التونسيون من اختيار الشركات الكورية للاتصال بها خلال اللقاءات التي يتم تنظيمها في إطار المنتدى.

وقد تم إطلاق غرفة التجارة التونسية الكورية في عام 2019، من أجل المساهمة في تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية، وحل المشكلات التي تواجهها الشركات والمستثمرون في البلدين.

كما تعمل الغرفة على جذب المستثمرين الكوريين إلى تونس، مما يبرز إمكانية جعل تونس شريكا استراتيجيا لكوريا الجنوبية لتصدير منتجاتها إلى أوربا والشرق الأوسط وإفريقيا.