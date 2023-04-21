كوريا والمغرب تناقشان سبل تعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية

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التقى سفير المملكة المغربية في سيول "شفيق رشادي" مع نائب وزير الصحة والرفاهية الكوري "بارك مين سو" يوم الثاني عشر من شهر أبريل الجاري، حيث ناقش معه سبل تعزيز التعاون بين كوريا والمغرب في مجال الرعاية الصحية.

وجاء إجراء هذا اللقاء بناء على طلب من الجانب المغربي الذي يسعى لتقوية التعاون مع كوريا الجنوبية في مجال الرعاية الصحية.

وكانت المغرب قد استوردت من كوريا مجموعة من أدوات التشخيص خلال جائحة كورونا، ولديها اهتمام كبير بمجال الصحة الحيوية، حيث قامت بإنشاء مصنع محلي لإنتاج اللقاحات في العام الماضي.

وخلال اللقاء، قدم الوزير الكوري "بارك" شرحا عن السياسات التي تنتهجها الحكومة الكورية في مجالات الصحة الحيوية، والرعاية الصحية الرقمية، والطب التجديدي المتقدم، معربا عن استعداد سيول لزيادة التعاون مع الرباط في مختلف المجالات الطبية والصحية.

واتفق الجانبان على توقيع مذكرة تفاهم خاصة بين وزارتي الصحة في البلدين كي تعمل الوزارتان على وضع تفاصيل النطاق والإجراءات التي سيتم من خلالها التعاون في مجال الصحة والرعاية الطبية.

وأكد السفير المغربي "شفيق رشادي" رغبة بلاده في زيادة التعاون مع كوريا الجنوبية في مجال الصحة والرعاية الطبية، معربا عن توقعات متفائلة بزيادة التعاون بين البلدين في المستقبل.

ومن جانبه، قال نائب الوزير الكوري "بارك" إن اللقاء مع السفير المغربي كان فرصة لتأكيد نية البلدين لتعزيز التعاون في مجال الصحة والرعاية الطبية، معربا عن أمله في تعميق التعاون في المستقبل.

وعلى صعيد آخر، تباحث السفير الكوري لدى المغرب "تشونغ كي يونغ" يوم الاثنين الماضي مع وزير النقل واللوجيستيات المغربي "محمد عبد الجليل" حول تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال صناعة السكك الحديدية فائقة السرعة.

كما بحث الجانبان سبل تعزيز قدرات البلدين في مجال النقل المستدام والاستثمار في البنيات التحتية ذات الصلة.

وبهذه المناسبة، وجه السفير الكوري "تشونغ" دعوة للوزير المغربي ليقوم بزيارة عمل لكوريا لبحث المزيد من التفاصيل المتعلقة بتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات المذكورة.

كما اتفق الطرفان على العمل لتعزيز روابط التعاون المشترك عبر تعميق التشاور واللقاءات بين خبراء البلدين والاستثمار المستدام واستعمال التكنولوجيا الحديثة في مجالات النقل والصناعة اللوجستية، إلى جانب الاستفادة من الخبرة الكورية في صناعة السكك الحديدية.

وقد أشاد الجانبان بتميز علاقات التعاون التي تجمع بين كوريا الجنوبية والمغرب، معربيْن عن تطلع البلدين لتطوير هذه الروابط بشكل أعمق.