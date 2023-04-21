الجامعة الأمريكية في الشارقة تطرح مساقات أكاديمية في اللغة الكورية بدءا من الخريف

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أعلنت الجامعة الأمريكية في الشارقة عن طرحها مساقات أكاديمية في اللغة الكورية بدءا من فصل الخريف القادم، وذلك ضمن جهودها المستمرة في تقديم فرص متنوعة لطلابها من أجل توسيع آفاقهم العلمية.

ويأتي هذا الإعلان بناء على اتفاقية وقعتها الجامعة مؤخرا مع المؤسسة الكورية، التي هي منظمة غير ربحية ويقع مقرها في كوريا الجنوبية، وتقوم بدعم وتعزيز اللغة والثقافة الكورية في جميع أنحاء العالم.

ومن المقرر أن تقوم كلية الآداب والعلوم في الجامعة الأمريكية في الشارقة، وبمساعدة من المؤسسة الكورية، بطرح مساقيْن في اللغة الكورية للمبتدئين في خريف هذا العام، ثم تضيف مساقيْن آخرين يتناسبان مع المستوى المتوسط في خريف العام القادم.

وبناء على الاتفاقية، ستقوم المؤسسة الكورية بترشيح معلمين من كوريا للعمل في الجامعة بصفة أستاذ زائر.

وقال الدكتور "محمد عنبتاوي" عميد كلية الآداب والعلوم في الجامعة إن تعلم اللغات يعد عنصرا أساسيا في عملية التعليم الشاملة، موضحا أن الجامعة من خلال إضافتها لمساقات اللغة الكورية تعمل على تلبية احتياجات طلابها، كما تعدهم أيضا ليكونوا أعضاءً فاعلين في عصر العولمة.

من جانبه، قال الدكتور "أحمد العيسي" العميد المشارك للشؤون الأكاديمية لمرحلة البكالوريوس في كلية الآداب والعلوم ومنسق مشروع اللغة الكورية في الكلية، إن كوريا الجنوبية تعد واحدة من الاقتصادات الرائدة في العالم، وتمتاز بتراث ثقافي غني ولغة ذات شعبة متنامية بين الشباب، مما يكسبها أهمية لتعلمها.

وأضاف أن الكلية قامت بإجراء مسح بين طلاب الجامعة أظهرت نتائجه وجود نسبة اهتمام قوية بين الطلاب لتعلم اللغة الكورية، وهو ما جعل الكلية على ثقة بأن هذا البرنامج سيلبي متطلبات الطلبة، كما سيزودهم أيضا بمهارات لغوية قيمة ومفيدة تنفعهم في المستقبل.

ويأتي طرح هذه المساقات تجاوبا لاهتمام طلاب الجامعة الذين كانوا قد أنشأوا مؤخرا النادي الثقافي الكوري الذي شارك في فعاليات اليوم العالمي هذا العام.