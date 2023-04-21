مستشفى جامعة دانكوك الكورية يوسع برامج التدريب للأطباء من الشرق الأوسط

ⓒ Dankook University Hospital

تم مؤخرا اختيار مستشفى جامعة "دانكوك" الكورية كمؤسسة طبية متعاونة لبرنامج تدريب الأطباء من الشرق الأوسط الذي ينظمه المعهد الكوري لتنمية الصناعات الصحية.

ويهدف هذا البرنامج إلى إظهار مستوى الرعاية الطبية الكورية العالية للعالم، وتوفير فرص للأطباء من الشرق الأوسط الذين يرغبون في تلقى تدريبات للرعاية الطبية في كوريا الجنوبية.

وقد بدأ برنامج التدريب الطبي للأطباء من الشرق الأوسط في عام 2014، وشارك فيه عدد من الأطباء من المملكة العربية السعودية والكويت وسلطنة عُمان والبحرين.

ويرجع السبب في اختيار مستشفى جامعة "دانكوك" كمؤسسة متعاونة في هذا البرنامج اعترافا بخبراته في تنظيم برامج تدريبية للأطباء السعوديين، وتميزه عن المستشفيات الأخرى بوجود مركز لعلاج سرطان البريتوني.

كما يرجع السبب أيضا إلى قدرته العالية في علاج المرضى ذوي الحالات الخطيرة من خلال تشغيل مركز للطوارئ الطبية ومركز للصدمات، وكذلك نظامه الخاص بنقل المرضى السريع باستخدام مروحية طبية.

وبلغ عدد الأطباء السعوديين الذين عادوا إلى بلادهم بعد إكمال برامج تدريبية في مستشفى جامعة "دانكوك"، 10 أطباء، ولا يزال طبيب سعودي يتلقى تدريبات طبية في المستشفى.

وهو الطبيب السعودي محمد الحسّاني البالغ من العمر 29 عاما، والذي يظل يتلقى تدريبات في مستشفى جامعة "دانكوك، وقد أكمل فترة التدريب في المستشفى بعد اجتيازه اختبار التأهيل الطبي المحلي في عام 2021، ويعمل حاليا طبيبا مقيما في تخصص الطب الباطني منذ العام الماضي.

والأمر المثير للاهتمام هو أن "الحساني" الذي وصل إلى كوريا في عام 2013 لتلقى تدريبات طبية، يتقن ثلاث لغات، هي العربية والكورية والإنغليزية، الأمر الذي يجعله مسؤولا عن علاج المرضى الأجانب من مختلف الجنسيات.

وفي الواقع، يبدى المرضى الكوريون الذين لم يكونوا على دراية بالأطباء من الشرق الأوسط، رضائهم عنه بسبب إتقانه اللغة الكورية ومهاراته الطبية الممتازة.

وقال "الحساني" إنه مستعد لتقديم دعم للأطباء القادمين من الشرق الأوسط لتلقى تدريبات طبية في كوريا الجنوبية كي يتمكنوا من اكتساب أحدث المعارف والتقنيات الطبية المفيدة خلال مشاركتهم في البرامج التدريبية.

ومن جانبه، أكد رئيس مستشفى جامعة "دانكوك" الكورية "لي ميونغ يونغ" أنه سيبذل قصارى جهده لنقل المهارات الطبية الكورية الحديثة والمتطورة للأطباء المتدربين من الشرق الأوسط.