سفير كوريا لدى الكويت يقيم حفلا لتكريم ممثلي عدد من وسائل الإعلام الكويتية

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مر حوالي شهر على توقيع مذكرة تفاهم بين معهد الملك "سيجونغ" الكوري لتعلم اللغة الكورية وجامعة الكويت، لتشغيل برنامج تعاوني يهدف إلى تطوير المهارات اللغوية وإثراء التجربة الثقافية للطلاب الكويتيين وتعزيز علاقات الصداقة بين البلدين من خلال الترويج للغة والثقافة الكورية.

وبهذه المناسبة، كشف السفير الكوري في الكويت "تشونغ بيونغ ها" عن أنه تم بالفعل اختيار معلمة للغة الكورية لإرسالها إلى جامعة الكويت في غضون الشهرين القادمين، مما يعني أنه من الممكن فتح فصل للغة الكورية خلال مايو أو يونيو.

وفي تصريحات على هامش حفل أقامه لتكريم ممثلي عدد من وسائل الإعلام الكويتية في منزله الخاص، قال السفير "تشونغ" إن السفارة الكورية تخطط لتنظيم بعض الفعاليات الثقافية، منها عروض سيقدمها فريق استعراضي كوري للتيكوندو في شهر مايو القادم، ومهرجان للأطعمة الكورية.

وأعرب عن رضائه الكبير عن العلاقات بين كوريا والكويت، مؤكدا أن 14 شركة كورية تعمل حاليا في الكويت، منها شركة تقوم بتجديد ميناء الشويخ.

نبيلة: وأشار السفير "تشونغ" إلى أن حجم التجارة بين البلدين وصل إلى حوالي 13 مليار دولار في العام الماضي، وقال إن كوريا الجنوبية ستواصل إجراء التبادلات عالية المستوى مع الكويت.