رحيل صونغ شين جيه مؤسس بيتزا هت في كوريا

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توفي مؤخرا السيد "صونغ شين جيه 성신제" الذي يُنسب إليه الفضل في تقديم العلامة التجارية لمطعم "بيتزا هت" في كوريا لأول مرة في الثمانينيات من القرن الماضي، والتسبب في تغيير كبير في ثقافة الطعام الكوري. وكان السيد صونغ قد دفع ذات مرة أكبر مبلغ ضرائب في كوريا، حيث بلغت ضريبة الدخل الشامل الشخصية له 11 مليار وون، وكان يُطلق عليه أيضا "ملك البيتزا" باعتباره الشخص الأكثر نفوذا في صناعة المطاعم المحلية. ومع ذلك، بعد الأزمة المالية، فشل مرارا وتكرارا في كل عمل قام به، وكان حظه سيئا، بما في ذلك إجراء أكثر من 20 عملية جراحية للسرطان. وبعد تخرجه من جامعة سيول الوطنية، الجامعة المرموقة في كوريا، بدأ السيد صونغ عمله الخاص مع مكافأة نهاية الخدمة كأموال أولية بعد إفلاس الشركة التي كان يعمل بها.

الجدير بالذكر أن السيد صونغ حصل في عام 1983 على حقوق الامتياز المحلي لعلامة البيتزا العالمية "بيتزا هت" وافتتح أول متجر في حي إي تيه وان في سيول بعد ذلك بعامين. ومنذ ذلك الحين، زاد عدد المتاجر التابعة له بشكل مباشر إلى 52 متجرا، مما تسبب في تغيير كبير في صناعة الخدمات الغذائية الكورية. وعندما افتتح متجر بيتزا هت لأول مرة، لم تكن هناك مساحة مناسبة للعائلات لتناول الطعام معا في الخارج، لكن الصناعة تعتقد أن ثقافة تناول الطعام في الخارج مع العائلة قد تم تنشيطها في كوريا منذ ذلك الحين. وقد واجه ذات مرة أزمة بسبب نزاع إداري مع المقر الرئيسي لبيتزا هت، "بيبسيكو"، ولكن في عام 1998، حاول العودة من خلال تأسيس علامة تجارية للبيتزا سميت باسمه، "صونغ شين جيه بيتزا". كما طور عجينة بالشاي الأخضر تختلف عن البيتزا التقليدية، وصنع البيتزا من الكيمتشي والبولجوجي كإضافات، وقدم أنواعا مختلفة من البيتزا مع العناصر الكورية، وافتتح أكثر من 30 فرعا على مستوى البلاد. بالإضافة إلى ذلك، أطلق عليه لقب الأب الروحي لصناعة الامتياز في كوريا من خلال إطلاق المطاعم واحدا تلو الآخر، مثل مطعم الدجاج "كيني روجرز روسترز" بالتعاون مع المغني الأمريكي كيني روجرز. ومع ذلك، واجه ما مجموعه تسع حالات فشل، بما في ذلك فشل أعمال وإفلاس، خلال الأزمة المالية الآسيوية في عام 1997 والأزمة المالية العالمية في عام 2007. ولكن بفضل محاولاته للتعافي بأفكار جديدة في كل مرة، أصبح "أيقونة التحدي التي لا تعرف الفشل". وحتى وهو في سن السبعين، افتتح متجرا في أحد أحياء سيول، وصنع وباع المعكرونة وكعك الجزر، ولم يتوقف عن التحدي حتى نهاية حياته، مثل إنشاء مشروع تجاري عبر الإنترنت يتعلق بالطعام الكوري. وفي هذه الأثناء، في عام 2017، بعد أن سلط برنامج وثائقي الضوء على حياة السيد صونغ، صار الشباب الذين يسعون للحصول على مشورة تتعلق بالعمل منه يزورون متجره. حيث ظل دائما يشارك قصصه وإخفاقاته مع الجمهور ويقدم رسائل دعم وتشجيع للشباب والعاملين لحسابهم الخاص.