الحكومة الكورية تسعى لتحويل الجزر النائية إلى وجهات سياحية

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قررت الحكومة الكورية ضخ حوالي خمسين مليار وون، أي ما يعادل حوالي أربعين مليون دولار، في تطوير خمس جزر محلية إلى جزر سياحية تستقطب مختلف شعوب العالم إليها. وأعلنت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة عن خطة لتحويل الجزر المتميزة بانخفاض عدد السكان والنظافة البيئية إلى معالم سياحية مهمة تلبية لرغبة السياح في التمتع باستراحة وتجربة الطبيعة أيضا. والجزر هي: جزيرة "كو مون دو 거문도" ومجموعة جزر "مال دو 말도" التي تشمل "ميونغ دو 명도" و"بانغ تشوك دو 방축도"، وجزيرة "بيك نيونغ دو 백령도" وجزيرة "اوللُنغ دو 울릉도 " وجزيرة "هوك سان دو 흑산도 ". وتخطط إدارات هذه الجزر لتطوير الموارد السياحية والمحتويات الثقافية وتعزيز منشآت التسلية والخدمات بالتعاون بين القطاعين العام والخاص. ووفقا لإحصاءت رسمية، يبلغ عدد الجزر في كوريا أكثر من ثلاثة آلاف، منها حوالي أربعمائة وسبعين جزيرة مأهولة. وربما أكثر الجزر الكورية شهرة هي جزيرة جيجو الواقعة في أقصى جنوب البلاد. لذلك فأن الخطة الجديدة ستسهم في تطوير تلك الجزر المتخلفة قليلا بالمقارنة مع المناطق الحضرية البرية. ولكن آمل فقط في إيلاء رعاية خاصة لحماية البيئة هناك في أثناء تنفيذ الخطة.