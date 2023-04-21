رواج لفيديو جديد من سام سونغ حول مكانسها الكهربائية

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يلقى مقطع فيديو تبلغ مدته دقيقة وخمسا وخمسين ثانية فقط تم الكشف عنه عبر يوتيوب يوم الحادي عشر من هذا الشهر، بشعبية كبيرة، وقد أنتجته شركة سام سونغ للإلكترونيات للترويج لمكنستها الكهربائية الجديدة لعام ألفين وثلاثة وعشرين من طراز "بي سبوك جيت 비스포크 제트 للذكاء الاصطناعي ". وفي الفيديو تظهر العارضة "جو آند بارك 조앤박" المشهورة وهي تمشي على طريق ذهبي اللون، ولديها وجه بلا تعبير. أما الشيء الذي يختلف عن عروض الأزياء العادية فهو أن كل الذين يمشون هناك يحملون مكانس كهربائية وكأنهم يفعلون ذلك اعتمادا على قوة امتصاصها. وفي هذه الأثناء تمتص المكانس الكهربائية التي يمسكها العارضون والعارضات فتات أوراق الذهب التي غطت خشبة المسرح امتصاصا كاملا، مما يمهد الطريق لهم للسير عليه. وعبر الشبكة تدفق الكثير من التعليقات على هذا الفيديو المعنون بـ"عرض التنظيف الأقوى غير المسبوق". وقال بعضهم إنهم شاهدوا مقطع الفيديو لأنهم كان يعتقدون أنه من عروض الأزياء وشعروا بالغضب عندما أدركوا أنه من الإعلانات التجارية، بينما قال البعض الآخر إنهم شاهدو المقطع حتى نهايته كما لو كانوا مسحورين به. وبعد مرور خمسة أيام فقط على نشره على يوتيوب، بلغ عدد مرات مشاهدته حوالي مليون وثلاثمائة ألف. وقد أجمع ثلاثة مخططين لإنتاج المقطع على أنهم لم يتوقعوا أن يلقى هذا الرواج الكبير. وأشارت مخرجة المقطع "جونغ هي جونغ 정희정" إلى أن معظم الإعلانات التجارية الخاصة بالمكانس الكهربائية متشابهة مع بعضها البعض، لكن فريقها حاول إظهار المنتج بأسلوب جديد يختلف عن التنظيف باستخدامها في البيوت. وعندما عرض المقطع لأول مرة على يوتيوب أعرب المتعاملون مع الإنترنت عن الإعجاب الكبير به. ويقال إن هناك العديد من المستهلكين الذين يشعرون بالسعادة عندما يرون امتصاص المكنسة الكهربائية لفتات أوراق الذهب امتصاصا تاما لدرجة أنهم طلبوا حتى عمل فيديو مستقل خاص بهذا الجزء فقط. وقال فريق المخططين إنهم وضعوا ثلاثة أسرار خاصة في إنتاج المقطع. يكمن السر الأول في استخدام المواد المعاد تدويرها مثل النفايات من الزجاجات البلاستيكية في صنع الملابس والثريات والكراسي الظاهرة في المقطع. والسر الثاني هو مشاركة الذكاء الاصطناعي في تلحين موسيقى الخلفية للفيديو. أما السر الثالث والأخير فهو الإعلانات التجارية غير المباشرة في الفيديو مثل مشهد تصوير مع استخدام جهاز ذكي من غالاكسي.