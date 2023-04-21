نتائج مسح تكشف عن أولويات الشباب الكوري في العمل

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اتضح أن الشباب الباحثين عن عمل في كوريا مستعدون لتكرار أنشطة البحث عن العمل حتى يجدوا وظائف مناسبة لهم. جاء ذلك في مسح أجرته شركة "إيديو ويل" للتعليم على مائتين وخمسة وسبعين مواطنا كوريا تتراوح أعمارهم بين عشرين عاما وتسعة وثلاثين عاما. وحول نية تكرار أنشطة البحث عن عمل للحصول على عمل مناسب، وافق على ذلك خمسة وستون بالمائة من المشاركين في المسح بينما اعترض ثلاثة وثلاثون بالمائة منهم فقط. وحول أكبر الأسباب في الاستقالة من الشركات التي نجحوا في الحصول على وظيفة فيها بصعوبة، أجاب تسعة وعشرون بالمائة منهم بعدم مناسبة تلك الوظائف لهم، بينما أجاب أربعة وعشرون بالمائة منهم باختلاف مستويات الراواتب والرفاهية عما توقعوه. وفسرت الشركة هذه النتائج بأنها انعكاس لأفكار جيل الشباب الكوريين الذين يضعون أهمية لدخل العمل ووقت العمل والكفاءة والاهتمام. وأشار الخبراء إلى أن جيل الشباب يعتبرون الحياة الموجهة ذاتيا وتحقيق الذات من القيم المهمة. ولهذا فإن المزيد منهم يفضلون الوظائف التي ترضي التعويضات المالية، والكفاءة والاهتمام ولكنهم لا يهتمون بالاستقرار الوظيفي.