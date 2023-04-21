إقامة الدورة السابعة والثلاثين من مهرجان إيتشون للخزف

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سيُعقد "مهرجان إيتشون للسيراميك"، الذي يحافظ على تاريخ وتقاليد ثقافة الخزف الكورية، في الفترة من 26 أبريل الجاري إلى 7 مايو في قرية الفنون الخزفية في مدينة إيتشون بمقاطعة كيونغ كي. وتستعد مدينة إيتشون، التي تستضيف ''مهرجان إيتشون للسيراميك 2023 ''، الذي يضم أكبر نطاق وتاريخ في كوريا، والذي يصادف الذكرى السنوية السابعة والثلاثين على تأسيسه هذا العام، لمهرجان يختلف عن المهرجانات السابقة بعزم على البدء من جديد. وتتحدى مدينة إيتشون التغييرات الجديدة بحيث لا يتوقف مهرجان الفخار هذا كمهرجان تمثيلي في كوريا فحسب، بل يذهب إلى أبعد من ذلك ليصبح مهرجانا يجذب انتباه الناس في جميع أنحاء العالم. "مهرجان إيتشون للسيراميك" هو أحد المهرجانات التمثيلية لكوريا، ويتمتع بتقاليد عريقة وشهرة عالية. ومثل العديد من المهرجانات المحلية الأخرى، لم يُعقد مهرجان إيتشون للسيراميك منذ عدة سنوات بسبب جائحة كورونا، لكنه صار يقام مرة أخرى منذ العام الماضي. وفي الماضي، عندما أقيم المهرجان، تجمع فيه عدد كبير من الزوار من جميع أنحاء البلاد، بحيث لم يكن هناك مكان للدخول إلى كشك المبيعات. ومع ذلك، منذ حوالي 10 سنوات، عندما كان السيراميك المستورد يمثل 70-80% من سوق السيراميك المحلية التي تبلغ قيمتها 500 مليار وون، بدأت صناعة الخزف المحلية في الانخفاض بسرعة. وقد انعكس انكماش صناعة الخزف في مهرجان الخزف أيضا، والحقيقة هي أن المهرجان لم يعد يتمتع بشعبية كبيرة كما كان من قبل. وبناء على ذلك، حددت مدينة إيتشون هدفا كبيرا لتطوير مهرجان إيتشون للسيراميك إلى مهرجان عالمي يجذب انتباه العالم، وعبّرت عن تطلعاتها لإعداد موطئ قدم لقفزة إلى الأمام كبداية لنموذج مهرجان جديد. ومن أجل تعزيز القدرة التنافسية للمهرجان، نظمت مدينة إيتشون لجنة عمل خاصة بالمهرجان تتألف من خبراء في مجال صناعة الفخار وخبراء ميدانيين في المهرجان، وتُركّز جهودها على إيجاد المشاكل واقتراح خطط التحسين لإنشاء مهرجان مميز.

وبالإضافة إلى ذلك، دعت مدينة إيتشون شخصيات رئيسية في المدن الشقيقة وسفراء من كل دولة لرفع مكانة المهرجان كحدث دولي، ونظّمت برامج مختلفة تماشيا مع المطالب المتغيرة. وإذا كان المهرجان في الماضي يركز على بيع الفخار، فمن المتوقع أن يتحول إلى مهرجان يتمحور حول محتويات ذات تجارب ثقافية في المستقبل. ومن خلال ذلك، من المتوقع خلق تضامن عضوي مع صناعة السياحة وزيادة القدرة التنافسية للمهرجان وصناعة السيراميك على المدى الطويل. ووفقا لخطة مدينة إيتشون لتعزيز القدرة التنافسية للمهرجان هذا العام، تم تجهيز العديد من البرامج التجريبية المتخصصة، بما في ذلك تجربة عجلة الفخار للأطفال وتلوين الفخار وتجربة صناعة الفخار بالطين، مما يجذب انتباه العديد من المواطنين حتى قبل بدء المهرجان. وعلى وجه الخصوص، نظرا لأن الزوار الرئيسيين للمهرجان يتغيرون تدريجيا من كبار السن إلى أولئك الذين في الثلاثينيات والأربعينيات من العمر مع أطفالهم، فإن مدينة إيتشون تبذل جهودا لتطوير محتوى يمكن تجربته بشكل جماعي على مستوى العائلات، وتقديم الخدمات ذات الصلة. وخاصة هذا العام، بما أن عطلة عيد الطفولة ستأتي خلال فترة المهرجان، سيتم تشغيل أكثر من 20 برنامج تجربة للأطفال على صلة بالمنظمات الاجتماعية المحلية لتعزيز راحة الزوار. ومن المأمول أن يزور العديد من الأطفال المهرجان ويهتمون بالفخار ويحبونه، حيث إنه ثقافة كورية تقليدية، وذلك من خلال تجارب ثقافية مختلفة.