اتساع الاستهلاك الانتقامي في كوريا بعد الحياة المقتصدة في ظل جائحة كورونا

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تنتشر في كوريا في الآونة الأخيرة ظاهرة "الاستهلاك الانتقامي"، التي عادة ما تأتي بعد حياة مقتصدة تتسم بتوفير المال، بحيث يتم يتم إنفاق الكثير من المال دفعة واحدة عند ظهور فرصة. وقد بدأت هذه الظاهرة تنتشر في كوريا في أعقاب انحسار القيود المفروضة على تناول الطعام في المطاعم وكذلك السفر في أثناء جائحة كورونا. ومع ذلك، يظهر حاليا شكل من أشكال "الاختيار والتركيز" للاستهلاك الانتقامي، والذي يميز بوضوح بين ما يجب توفيره وما يتم إنفاقه من المال، في أنماط الاستهلاك الفردي. بعبارة أخرى، هذا يعني أن سلوكين استهلاكيين متطرفين مثل "لنوفر المال بقدر الإمكان" و"لننفق كل شيء" يظهران في وقت واحد لدى شخص واحد. ويعد "السفر إلى الخارج" أحد المجالات النموذجية التي أصبح فيها الاستهلاك الانتقامي أمرا روتينيا على المستوى الفردي. فعلى سبيل المثال، ارتفعت أسعار تذاكر الطيران بنسبة 20% في بداية هذا العام مقارنة بما كانت عليه قبل كورونا، لكن عدد المسافرين في الربع الأول من هذا العام من قبل وكالة سفر محلية كان حوالي 258 ألفا مسافر، وهو ما يتجاوز بكثير العدد الإجمالي للمسافرين العام الماضي، والذي كان 226 ألفا مسافر. وفي الوقت نفسه، تبيع وكالة سفر محلية أخرى تسمى "مود تور Mode Tour''، منتجات سفر متميزة أغلى بنسبة 20% من منتجات الجولات السياحية العادية، وقد ارتفع معدل المبيعات الذي كان 3% قبل كورونا، إلى 15% في الربع الأول من هذا العام وحده. ومن بين معارفي، هناك أشخاص عادة ما يدخرون المال عن طريق تناول طعام رخيص مثل كيم باب في الغداء، لكنهم يذهبون أحيانا في رحلات إلى أوربا أو في الخارج وينفقون الأموال التي يدخرونها دفعة واحدة. ومن ناحية أخرى، يقال إن رياح الاستهلاك الانتقامي للعلامات التجارية الفاخرة من قبل الكوريين، والتي كانت شائعة في كوريا بسبب كورونا، تنتشر حاليا في الخارج. على سبيل المثال يواصل بعض المستهلكين الذين اعتادوا شراء سلع فاخرة باهظة الثمن لإشباع رغباتهم المكبوتة في الاستهلاك بسبب فيروس كورونا استهلاكهم الانتقامي في المتاجر الكبرى في الخارج، مثل أوربا، بدلا من المتاجر المحلية لأسباب مثل الأسعار الرخيصة والإعفاء من الرسوم الجمركية.

في هذا الصدد، قال مسؤول في صناعة التوزيع: "يبدو أن المستهلكين الذين سئموا الوقوف في طوابير طويلة أمام المتاجر لشراء المنتجات الفاخرة وارتفاع الأسعار المستمر يوجهون أعينهم إلى الخارج حاليا".