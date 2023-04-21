بوكتشوني ماكداكونل /بي إيك يون ري / هوان غييه راك سارانغ تشان تشان

عُرف العالم الكونفوشي «ليم جيه» من عصر جوسون بأنه كاتب مرموق، وكان يعد أيضًا ضمن أرقى النبلاء ذوقًا. وكان في طريقه إلى مقاطعة «بيونغ أن دو» ليتولى منصب حكومي، وزار قبر جارية الكيسنغ «هوانغ جيني» في طريقه، وكانت أشهر جاريات الكيسنغ في عصرها. وقد بلغت الأنباء التي تفيد أنه كتب قصيدة لتمجيدها وصبَّ كأس خمر عند قبرها كما تقتضي شعائر احترام الموتى العاصمة، فتقرر فصله من منصبه قبل حتى أن يصل لاستلامه. كما أعطى مروحة لإحدى جاريات الكيسنغ كتب عليها الأبيات التالية:

لا تتعجبي لأنني أعطيك مروحة في وسط الشتاء

فأنتِ لا تزالين أصغر من أن تفهمي

ولكن حين يحترق قلبك بحرارة الحب في منتصف الليل

ستشعرين بحر يفوق حرارة شهر يونيو القائظة

وكتب أبياتًا أخرى لجارية كيسنغ تدعى «هانو»، وهو اسم يعني: الأمطار الباردة. ولا تزال تلك الأبيات تغنى إلى اليوم. قال فيها:

كانت سماء الشمال صافية، فغادرت بدون أدوات تقيني المطر

والثلوج تهطل الآن على الجبال والأمطار تنزل على الحقول

وبما أنني مبتل بمياه الأمطار الباردة، فلا بد أنني سأتجمد أثناء نومي

عندما سمعت الجارية هذه الأبيات، ردت بأبيات قالت فيها:

ولماذا تتجمد أثناء نومك؟ كيف تتجمد أثناء نومك؟

لماذا تتجمد أثناء نومك ولديك وسادات مطرزة ولحاف أخضر؟

وبما أنك مبتل بالماء البارد اليوم، فسوف أدفئك أثناء نومك

«بي إيك يون ري 비익연리» هو مصطلح يعني الحب الأبدي. أما «بي إيك جو 비익조» فهو زوج أسطوري من الطيور يتشاركان فيها الأجنحة والعيون. ولا يستطيعا الطيران إلا وهما معًا. ويشير مصطلح «يون لي جي 연리지» إلى شجرتين تخرجان من جذرين مختلفين يتضافران معًا فيصبحان واحدًا. وهي أمثلة على الحب الخالد للأزواج أو الآباء والأبناء. وقد ربط أحد شعراء مملكة تانغ الصينية القديمة حب الإمبراطور لزوجته بالـ«بي إيك جو 비익조» و«يون لي جي 연리지».

وآخر مقطوعاتنا اليوم هي أغنية كاغوك للمطربات بعنوان «هوان غييه راك سارانغ تشان تشان 환계락 사랑을 찬찬» أو «لقد ربطت حبي». وأحيانًا ما يشكل الحب أمرًا صعبًا يجبرنا على الاختيار بين حياة حرة من أي ارتباط وحياة مليئة بالتضحيات للأحبة. والشخصية الأساسية في هذه الأغنية تختار البقاء إلى جانب من تحب مهما حدث، حتى عندما تواجه الموت.





المقطوعات المقدمة في حلقة هذا الأسبوع:

- «بوكتشوني ماكداكونل 북천이 맑다커늘» أداء «براون آيد سول 브라운 아이드 소울»

- «بي إيك يون ري 비익연리» بعزف «كوت بيول 꽃별» على الهيغم

- «هوان غييه راك سارانغ تشان تشان 환계락 사랑을 찬찬» غناء «كيم يونغ-غي» وعزف «لي جيه-هوا» على الكومونغو