مناطق جذب سياحي جديدة في كوريا بعد استئناف قدوم الأجانب

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مع استئناف سفر الأجانب إلى كوريا بشكل جدي بعد ثلاث سنوات من تفشي فيروس كورونا، تظهر مراكز تسوق كبيرة حيث تُقام متاجر منبثقة لفناني الكيبوب، ومواقع تصوير فيديوهات موسيقية كمناطق جذب سياحي جديدة. ونظرا لأن المحتوى الثقافي الكوري أصبح شائعا، فقد تنوعت دورات السفر للسياح الأجانب من الجولات التي تركز على جولات القصور في وسط مدينة سيول إلى طريق 'أولجيرو을지로' وحي 'صونغ سو성수'، والتي غالبا ما تظهر كخلفيات عادية في الدراما والأفلام الكورية. وأكبر تغيير في السياحة الكورية في السنوات الأخيرة هو أن مراكز التسوق، التي لم تكن تعتبر من الوجهات السياحية التي يزورها الأجانب بشكل أساسي، قد ظهرت كمناطق جذب سياحي. وهذا بفضل حقيقة أن مراكز التسوق الكبيرة في كوريا أصبحت مشهورة باسم "أماكن الكيبوب المقدسة" من خلال تقديم محتويات الكيبوب، مثل المتاجر المنبثقة التي تبيع سلع نجوم الكيبوب.

مراكز التسوق الكبرى في سيول تجذب السياح الذين يبحثون عن تجارب الكيبوب

تبرز حاليا مراكز التسوق الكبيرة مثل متجر" ذا هيون ديه سيول" بسرعة كوجهات سياحية مهمة، وتتزايد المبيعات بشكل كبير. في الواقع، ارتفع مبيعات "ذا هيون ديه سيول" للأجانب بنسبة 926%، بينما ارتفع عدد الزوار الأجانب بنسبة 818% هذا العام. وفي هذا المركز، تم افتتاح متاجر منبثقة مرتبطة بمجموعات الكيبوب مثل 'بي تي اس' و'ايسبا' و'بلاك بينك' و'نيو جينز'. كما تمت إضافة زيارة إلى "ذا هيون ديه سيول" إلى دورات جولات سيول لوكالات السفر المحلية في الصين وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط، ومن المتوقع أن يزور هذا المكان مجموعة من 400 سائح أجنبي من الصين الشهر القادم. أيضا شهد متجر لوت متعدد الأقسام فرع جام شيل في سيول أيضا زيادة بنسبة 430% في المبيعات التي تستهدف الأجانب من يناير إلى مارس من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبالإضافة إلى ذلك، مركز سيول "هايكر غراوند 하이커 그라운드"، للترويج السياحي التابع لمنظمة السياحة الكورية، والذي يقدم تجربة كيبوب ومشاهدة الفن الإعلامي في نفس الوقت، يعمل أيضا على ترسيخ مكانته كمكان لا بد من زيارته لعشاق الكيبوب الذين يزورون كوريا. ومن المعروف أن هذا المركز تم تصميمه خصيصا لتلبية تطلعات جيل MZ، ويُوفّر محتويات السياحة الكورية الشعبية من خلال دمجها مع مختلف المجالات مثل التكنولوجيا الذكية، وهالليو، والفن. ووفقا لمسؤول في منظمة السياحة الكورية، يزور المزيد من السياح هذا المكان لأخذ "دروس رقص الكيبوب" وتجربة ديناميكيات وطاقة الثقافة الكورية. وفي الوقت نفسه، نظرا لأن المزيد من الأجانب يرغبون في جولات المحتوى الكوري، فقد بدأت صناعة السفر في تقديم مجموعة من منتجات الجولات السياحية التي تتكون من الأماكن المشهورة المتعلقة بأيدولز الكيبوب. والآن يبدو أن منتجات السفر التي تستهدف السياح الأجانب تتغير تدريجيا من زيارة الثقافة الكورية التقليدية مثل قصر كيونغ بوك الملكي إلى زيارة الأماكن السياحية ذات الصلة بالكيبوب.

في هذا الصدد، تعتقد صناعة السياحة أن الطلب على السياحة المتعلقة بالمحتوى الكوري قد ازداد حيث انتشر جنون المحتوى الكوري، الذي ظل راكدا لفترة من الوقت منذ أزمة كورونا، إلى الشباب من خلال منصات خدمات الفيديو عبر الإنترنت وخدمات الشبكات الاجتماعية. ونظرا لأن السائحين الأجانب الشباب في العشرينيات والثلاثينيات من العمر مهتمون حاليا بزيارة الأماكن التي يحب الشباب في كوريا زيارتها، سيكون من الجيد إنشاء بنية تحتية جيدة للنقل بحيث يمكن لأي شخص بسهولة زيارة مناطق الجذب المرتبطة بالمحتوى الكوري.