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تشو يونغ بيل يكشف عن ألبوم منفرد جديد

#أخبار الساحة الفنية l 2023-05-03

من أغانى القمة

ⓒ YPC

كشف المطرب "تشو يونغ بيل" الذي يعد أسطورة حية للأغاني الشعبية الكورية، عن ألبومه المنفرد الجديد بعنوان "الطريق إلى 20 – مقدمة 2" يوم السادس والعشرين من أبريل.

وجاء الكشف عن هذا الألبوم قبل إصدار ألبومه الكامل العشرين المقرر في نهاية هذا العام.

وسوف يقيم المطرب "تشو" حفلا في الاستاد الأولمبي في سيول يوم الثالث عشر من مايو ليكون أول حفلاته منذ 5 سنوات.

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